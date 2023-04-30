بدأت جماهير نابولي العد التنازلي ليوم منشود سيضع حدا لصيام دام ثلاثة عقود عن التتويج بالدوري الإيطالي في كرة القدم، إذ يخوض الفريق الجنوبي مواجهة ساليرنيتانا وهو قادر على حسم الـ«سكوديتو» حسابيا. وسيحصل نابولي الذي يتصدر الدوري متقدما بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو (78 مقابل 61)، وذلك قبل 7 مراحل من نهاية الموسم، على فرصته الاولى لحسم لقبه الثالث في تاريخه.



ويتوجب على نابولي الفوز على ساليرنيتانا، صاحب المركز الرابع عشر، خلال منافسات المرحلة 32، على أمل ألا يفوز لاتسيو في مباراة تقام قبل مواجهته في سان سيرو في دار إنتر السادس.



وأقر مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي عقب الفوز الأخير على يوفنتوس 1-0، بأن فريقه خطا خطوة كبيرة نحو اللقب الثالث، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحقبة الذهبية للراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد النادي للفوز بلقبيه الوحيدين عامي 1987 و1990، عندما كان «سيري أ» يعد أقوى دوري في العالم. وفي حال تتويج نابولي ستكون المرة الأولى منذ 22 سنة يحرز اللقب فريق من خارج الثلاثة الكبار: يوفنتوس وإنتر وميلان، وذلك منذ تتويج روما في 2001.



وفيما يتأهل ثاني وثالث ورابع الترتيب النهائي إلى دوري أبطال أوروبا، يدور صراع كبير في المراحل الأخيرة على المقاعد الأوروبية وتجنب الهبوط. بعد تعليق حسم النقاط الـ 15 ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، يبلغ الفارق بينه وبين لاتسيو نقطتين فقط (61-59)، فيما يتساوى ميلان وروما في المركز الرابع (56) بفارق نقطتين عن إنتر.



وتشهد المرحلة اليوم مواجهة قوية بين لاتسيو الوصيف ومضيفه إنتر سادس الترتيب، ويلتقي أيضا يوفنتوس مع بولونيا.



إصابة جديدة لزلاتان



تعرض النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة جديدة قد تبعده حتى نهاية الموسم، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي إصابته بربلة ساقه اليمنى.



ولم يحدد ميلان مدة غياب إبراهيموفيتش، لكنه تحدث عن «أمل ضئيل» في عودته قبل انتهاء الموسم مطلع يونيو المقبل في إيطاليا.



إسبانيا



يبدو أن أتلتيكو مدريد في وضع مريح بالنسبة لمشاركته في دوري الأبطال أوروبا، إذ يحل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على بلد الوليد وهو في المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن فياريال الخامس الذي يستقبل بدوره سلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.



من جهته، أعاد خيتافي تعيين مدربه السابق خوسيه بوردالاس، أملا في تجنب الهبوط إلى الدرجة الإسبانية الثانية في كرة القدم.



وكان خيتافي أقال المدرب كيكي سانشيس فلوريس، بعد الخسارة أمام ألميريا وعدم تذوق طعم الفوز في خمس مباريات. ويحل خيتافي اليوم على إسبانيول وصيف القاع في مباراة بالغة الأهمية بصراع الهبوط.





