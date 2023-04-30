

دخلت الفنانة شيرين عبدالوهاب المستشفى عقب انتهاء حفلها الغنائي في مدينة دبي للاطمئنان على قدمها بعدما أصيبت بكدمات متفرقة تسببت في تحول لون الجلد إلى الأزرق عقب سقوطها على المسرح، وطلبت شيرين من جمهورها عدم التوقف أمام واقعة السقوط قائلة: «ما يقع إلا الشاطر»، ووعدت محبيها بعدم تكرار غيابها عن الوسط الفني.



وأكدت مصادر مقربة من شيرين، حسب مجلة «سيدتي»، أنها قررت الذهاب إلى المستشفى لمجرد الاطمئنان على حالتها الصحية، مشيرة إلى أن جدول حفلاتها كما هو دون تغير يذكر، ولا تحتاج حاليا إلا إلى لعلاج للتخفيف من أثر الكدمات المتفرقة في القدم، بعدما تعثرت في فستانها الطويل.



وبررت شيرين سقوطها على المسرح بوضع السماعات بشكل مخالف للمعايير الفنية، وقالت بعد سقوطها: «بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر، الوقوع ده حصل قبل كده مع فنانين كتير، وأنا صعبانة عليا نفسي بس من الحركة دي، أما عن الإصابات إحنا واخدين عليها وجسمنا نحس منها، لكن الفكرة في السوشيال ميديا وتضخيمها للي حصل».