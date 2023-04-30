مفرح الشمري



انتقل إلى رحمة الله عضو مجلس إدارة فرقة المسرح العربي السابق الفنان فاضل الدمخي، وسيوارى جثمانه عصر اليوم في مقبرة الصليبخات.



الراحل بدأ حياته المهنية من خلال مسرحية (شمس الشموس)، وبعدها انطلق تلفزيونيا ليقدم مسلسلات (ميزان العدالة، عبدالله البري وعبدالله البحري، شحيت ومحيت، الوهم، دلق سهيل) وغيرها.



«الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد سائلة المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).