عبدالعزيز الفضلي



علمت «الأنباء» أن مقابلات الوظائف الإشرافية التعليمية بوزارة التربية في مختلف التخصصات والمواد الدراسية ستبدأ اليوم الأحد. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن الوزارة تعمل جاهدة على الانتهاء من إجراءات المقابلات لسد النقص في الوظائف الإشرافية، مشيرة إلى أن هناك نقصا كبيرا في الوظائف الإشرافية سواء على مستوى التوجيه أو في المدارس.



من جهة أخرى، يعود طلبة المدارس اليوم إلى كراسي الدراسة بعد توقف استمر ما يقارب 11 يوما، منها أيام العطلة الرسمية لعيد الفطر السعيد، ومنها ما كان بغياب جماعي من الطلبة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن الطلبة يبدأون من اليوم في الأيام الأخيرة للفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أنه تبقى نحو 20 يوما فقط على انتهاء المناهج، ثم تبدأ المراجعات استعدادا لاختبارات نهاية العام الدراسي التي ستنطلق 28 الجاري لطلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر.



وأبدت المصادر أسفها الشديد بسبب الأيام التي غاب فيها الطلبة عن الدراسة، مشيرة إلى ان ذلك حتما سيؤثر على تحصيلهم العلمي.



وأضافت أن هناك العديد من المدارس أعدت الاختبارات القصيرة لمختلف المواد، والتي ستبدأ الأسبوع الجاري، متمنية التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة.