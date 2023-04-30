

تكمن أفضل الإضافات الصحية للسلطة في عصير الليمون الطبيعي وزيت الزيتون والخل البلسمي.



تقول د.زهرة بافلوفا اخصائية الغدد الصماء: «عصير الليمون- قبل كل شيء غني بفيتامين С وثانيا له نكهة خاصة ويؤكد في الوقت نفسه على نكهة المواد الأخرى، وثالثا يخفض المنتجات النهائية لعملية الغلوزة (Glycation)‏ التي تنتج من تفاعل البروتينات والدهون مع السكريات تحت تأثير درجات الحرارة العالية، وبالطبع هذه غير موجودة في سلطة الخضراوات الطازجة، لكن تظهر عند إضافة المأكولات البحرية والجبن والفطر المخلل والبيض أو اللحم».



ووفقا لها، تزيد منتجات عملية الغلوزة من خطر تطور أمراض تصلب الشرايين وداء السكري والزهايمر.



وتضيف: يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، في مقدمتها أوميغا -3 التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وهذا مهم جدا للقلب والأوعية الدموية.



والخل البلسمي هو مثل عصير الليمون يخفض من منتجات عملية الغلوزة، لكنه في الوقت نفسه «يخفض بنسبة معينة من المواد المفيدة في الجسم، لأن الخل يعتبر مادة سامة لكبد الإنسان»، لذلك لا توصي باستخدامه بإفراط.

المصدر: «moslenta.ru»