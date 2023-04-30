

مرض باركنسون هو مرض معروف جيدا بأعراضه الحركية المتمثلة في الرعاش والتصلب وبطء الحركة. وفي ورقة بحثية جديدة، كشف باحثون في كلية الطب بجامعة ييل النقاب عن الآلية البيولوجية الكامنة وراء عارض آخر شائع للمرض، لكنه أقل دراسة، وهو فقدان حاسة الشم.



وأفاد نحو 75 إلى 90% من مرضى باركنسون بتضاؤل حاسة الشم لديهم، حتى قبل ظهور الأعراض الحركية، وهو ما جعل فقدان حاسة الشم يصنف على أنه عارض غير حركي لمرض باركنسون.



يقول المؤلف المشارك في الدراسة، تشالز غرير، نائب رئيس الأبحاث في قسم جراحة الأعصاب وأستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة ييل، إن مرضى باركنسون أبلغوا عن تناقص حاسة الشم لسنوات. ومع ذلك، نظرا لأن الأعراض الحركية للمرض كانت منهكة أكثر، فقد تم إجراء القليل جدا من الأبحاث لفهم الآلية البيولوجية الأساسية للأبعاد الشمية.



يقول سريغانغا شاندرا، الأستاذ المشارك في علم الأعصاب: «نحن متحمسون للبدء في فهم أسس فقدان الشم لدى مرضى باركنسون».



وسيبلغ مرضى باركنسون عن فقدان حاسة الشم لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل تشخيصهم. ويمكن أن تساعد هذه النتائج في تطوير أداة تشخيصية للمرض مبكرة جدا، وفقا للدكتور غرير.

المصدر: «ميديكال إكسبريس»