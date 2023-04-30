أصيب ثلاثة مدنيين سوريين أمس ووقعت العديد من الأضرار المادية جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص (وسط سورية)، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ الإسرائيلية أسقطت بعضها، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري سوري لم تسمه قوله إنه «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».



وأضاف المصدر أن الاستهداف أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية «محطة بنزين» مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.



ويشار إلى أن إسرائيل تستهدف عدة مناطق سورية بحجة وجود أسلحة إيرانية.



من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص».



وقال إن «دوي انفجارات عنيفة سمع نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».



وذكر المرصد لاحقا أن الهجوم أدى إلى «إصابة أربعة جنود سوريين وتدمير شاحنة تحمل أسلحة تابعة لحزب الله».



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن بلاده لن تسمح «للإيرانيين وحزب الله بإلحاق الأذى بنا. لم نسمح لهم بذلك في الماضي ولن نسمح بذلك الآن أو في أي وقت في المستقبل».



وهذا سابع قصف إسرائيلي على سورية منذ مطلع أبريل الحالي بحسب المرصد.