بيروت ـ عامر زين الدين



أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط «أننا نمر بمرحلة وطنية دقيقة وحساسة، تتطلب منا جميعا تفادي التوترات الوطنية وعدم إثارة المزيد من الخلافات والابتعاد عن الشحن والتحريض في القضايا التي تحتاج إلى نقاش وطني وعقلاني، كموضوع النازحين السوريين، وموضوع اللامركزية الإدارية التي وإن كنا نرى ضرورة اعتمادها، باعتبارها مسألة ادارية وانمائية تتصل بتوفير مستوى أكبر من الخدمات للمواطنين ولا تهدد وحدة المجتمع اللبناني ونظامه السياسي، إلا أننا نرى في تحصين ساحتنا الداخلية رأس الأولويات بوجه ما يتهددها من مخاطر وأزمات اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية».



ورأى النائب جنبلاط في تصريح على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة، أن «المطلوب إعلاء مصالح لبنان على سواها من استراتيجيات وتحمل جميع الكتل البرلمانية مسؤولياتها الوطنية والدستورية امام التاريخ والأجيال وضرورة العمل على انجاز الاستحقاقات بالسرعة المطلوبة».