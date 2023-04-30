محمد الجلاهمة



تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر، من ضبط 3 أشخاص من جنسيات مختلفة في منطقة السالمية عثر بحوزتهم على 10 غرامات من مادة الشبو المخدرة وأدوات للتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



من جهة أخرى، استطاع رجال دوريات أمن الأحمدي ضبط مواطنين لم يتجاوز عمرهما الـ 23 عاما يتعاطيان المخدرات وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط وقنينة خمر محلية في منطقة أم الهيمان.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإنه خلال تجوّل احدى دوريات عمليات أمن الأحمدي مساء أول من أمس في منطقة أم الهيمان تم الاشتباه بسيارة متوقفة في مواقف إحدى المدارس وبعد التوجه لها عثر بداخلها على شخصين يتعاطيان المخدرات فتم إنزالهما من السيارة وبالاستعلام عنهما تبين انهما مواطنان لم يتجاوز عمرهما الـ 23 عاما، وبتفتيشهما احترازيا تم العثور على عدد 2 سيجارة حشيش وقطعتين من مادة الحشيش وقنينة خمر محلية وأدوات تعاط.



وعليه تمت إحالتهما والمواد المخدرة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.