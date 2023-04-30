سعود عبدالعزيز



تمكن رجال مباحث المرور، من ضبط 18 حدثا لقيادة مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، وجاء ضبط الأحداث الـ18 من خلال انتشار دوريات راجلة في محافظة الجهراء.



من جهة أخرى، احتجز شاب كويتي 21 عاما في نظارة مخفر تيماء ووجهت إليه تهمة القتل الخطأ، وذلك على خلفية تسببه في وفاة وافدة سيلانية (59 عاما)، فيما قال شهود عيان ان الشاب كان يستعرض بسيارته الوانيت فاختلت عجلة القيادة منه مما تسبب في اصطدامه بالوافدة ووفاتها بموقع الحادث في منطقة النعيم، كما تعرضت مركبة نوع جيب لتلفيات اثر اصطدام أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائقها الوافد بمنطقة المطلاع وانحشار المركبة بين حاجز اسمنتي والشبك الحديدي.



على صعيد آخر، تفاعل قطاع الأمن العام مع مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل، ويتضمن قيام مركبتين بعمليات الاستهتار والرعونة معرضتين حياة مرتادي الطريق الى الخطر، حيث تم ضبط المركبتين وتحرير عدة مخالفات بحق قائديهما، وجرى إيداع المركبات بكراج حجز المرور.