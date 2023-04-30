ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.51 دولار ليبلغ 80.94 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، مقابل 79.43 دولارا في تداولات الجلسة السابقة، وذلك بزيادة نسبتها 2%، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار لتبلغ 79.54 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.02 دولار ليبلغ 76.78 دولارا.



وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات حكومية في اليابان أن واردات النفط الخام من الكويت نمت بنسبة 4.4% في شهر مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي، لتبلغ 6.55 ملايين برميل أي ما يعادل 211 ألف برميل يوميا في شهر مارس.



وقالت البيانات إن الكويت جاءت في المرتبة الثالثة بقائمة مزودي اليابان بالنفط في مارس بعدما شكلت شحناتها 8.4% من إجمالي واردات اليابان من الخام مقابل 7.1% في الشهر نفسه من العام الماضي، وإجمالا انخفضت واردات اليابان من النفط الخام في شهر مارس بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.51 مليون برميل يوميا في هبوط للشهر الثاني على التوالي.