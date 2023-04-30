

محمود عيسى



حلت مصفاة الزور الكويتية في المركز الثامن على قائمة شركة غلوبل داتا لأكبر 10 مصافي تكرير للنفط في العالم بطاقتها التكريرية البالغة 615 ألف برميل من النفط يوميا، مشيرة إلى ان المصفاة متكاملة وتدار من قبل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة والمملوكة بدورها لمؤسسة البترول الكويتية، وقد بدأت عملياتها في عام 2022.



وأظهرت القائمة أن هناك 825 مصفاة نفط نشطة في العالم يبلغ إجمالي طاقتها التكريرية 107 ملايين برميل يوميا في عام 2023، ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 15% لتصل إلى 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027.



وبالنسبة لتوزيع هذه المصافي حسب المناطق، توقعت الشركة أن تستحوذ منطقة آسيا على نحو 45.6 مليون برميل يوميا في عام 2027، تليها أميركا الشمالية والشرق الأوسط بنحو 24.5 مليون برميل في اليوم و15.2 مليون برميل في اليوم على التوالي.



وقالت الشركة إنها تستخدم البيانات والتحليلات المسجلة في وثائق الملكية الخاصة بمصافي النفط لتقديم صورة كاملة لقطاع تكرير النفط على المستوى العالمي.



وقد استحوذت الولايات المتحدة في عام 2022 على أعلى طاقة تكريرية في العالم بواقع 18.06 مليون برميل يوميا، وتلتها الصين بواقع 17.76 مليون برميل يوميا ثم روسيا بطاقة قدرها 6.63 ملايين برميل يوميا.



وكشفت الشركة أن أكبر 10 مصافي نفط نشطة في العالم حسب الطاقة التكريرية كالتالي:



1- مصفاة باراغوانا - فالكون الفنزويلية بطاقة تكريرية 955 ألف برميل يوميا.



2- مصفاة أولسان - كوريا الجنوبية - بطاقة تكريرية 840 ألف برميل يوميا.



3- مصفاة الرويس – كوريا الجنوبية بطاقة تكريرية 800 ألف برميل يوميا.



4- مصفاة جزيرة دايوشان – الصين بطاقة تكريرية 800 ألف برميل يوميا.



5- مصفاة جامنجار2 - الهند بطاقة تكريرية 707 آلاف برميل يوميا.



6- مصفاة جامنجار1 - الهند بطاقة تكريرية 660 ألف برميل يوميا.



7- مصفاة بورت ارثر - تكساس الولايات بطاقة تكريرية 635 ألف برميل يوميا.



8- مصفاة الزور الكويتية بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا.



9- مصفاة تكساس الثالثة بطاقة تكريرية تبلغ 593 ألف برميل يوميا.



10- مصفاة جزيرة جورونغ الأولي - سنغافورة بطاقة تكريرية 592 ألف برميل يوميا.