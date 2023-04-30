قال د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بالتعاون مع الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية سيتم التقدم بمقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال كميات محدودة من جنيهات الذهب دون أن يفرض عليها جمارك.



وأوضح المصيلحي، خلال مؤتمر صحافي عقده امس ـ أن أسعار الذهب في الخارج أقل من الأسعار في مصر وحجم الإنتاج الموجود محدود وهناك إقبال كبير خاصة على الجنيهات والسبائك، لافتا إلى أن السماح للمصريين بالخارج بجلب كميات سيعمل على زيادة المعروض في السوق، مؤكدا أن الوزارة لا تستطيع فرض آليات للسيطرة على الأسعار، فالسوق عرض وطلب وسوق الذهب يرتبط بثلاثة عوامل هي «سعر الذهب العالمي، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب».