الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حقق السد فوزه الثمين على الريان في كلاسيكو الكرة القطرية بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي أقيم مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في انطلاق مباريات الجولة العشرين من الدوري القطري لكرة القدم.



سجل هدفي السد رودريغو تاباتا والجزائري بغداد بونجاح في الدقيقتين (70 و7+90)، ليرتفع رصيد السد إلى 41 نقطة في المركز الثالث، ويتوقف رصيد الريان عند 17 نقطة في المركز التاسع.



وفي مباراة أخرى، ابتعد المرخية عن حسابات الهبوط إلى الدرجة الثانية، عقب فوزه الغالي على الشمال 3-1. سجل ثلاثية المرخية كلا من المغربي إدريس فتوحي «هدفين» في الدقيقتين (45 و84) وجوس كوريا في الدقيقة (45+3)، بينما سجل الشمال هدفه الوحيد عن طريق حمد بلغيث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67.



وبهذه النتيجة، رفع المرخية رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز السابع، وتوقف رصيد الشمال عند 17 نقطة في المركز العاشر، ليدخل ضمن حسابات الفرق المهددة لخوض مواجهة فاصلة على ملحق الهبوط حسب تعليمات الاتحاد القطري لكرة القدم.



وفي مباراة ثالثة، تغلب نادي قطر على الغرافة بهدف نظيف سجله العراقي بشار رسن في الدقيقة (22)، ليرتفع رصيد الملك القطراوي إلى 32 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن نادي الغرافة الذي احتفظ بالمركز الرابع رغم الخسارة.