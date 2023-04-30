دعا الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد إيران إلى حل المشاكل بين البلدين ومراعاة حصة بغداد المائية وتبادل المعلومات بين مؤسسات البلدين لتحسين الخدمات العامة.



وقال الرئيس العراقي في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران امس إن «العراق وإيران تربطها علاقات مشتركة وهي علاقات ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغير»، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».



من جهته، قال الرئيس الإيراني انه تم التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين، معتبرا هذا التفاهم الأمني يساهم كذلك في تعزيز أمن المنطقة.



وأضاف رئيسي: تم التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين، وأن أدنى انعدام للأمن في أي مكان في العراق هو انعدام للأمن في إيران، لذا فإن أمن العراق وحدوده مهم جدا بالنسبة لنا، والتفاهم الأمني للبلدين لا يساهم فقط في تعزيز أمن البلدين، وإنما أيضا لأمن المنطقة، مشيرا إلى انه أجرى محادثات جيدة مع نظيره العراقي تناولت مختلف المجالات.