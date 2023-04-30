اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية الجمعة «أعداء» أجانب ومعارضين بإذكاء مخاوف بشأن الاشتباه في تسميم تلميذات مدارس، قائلة إن تحقيقها لم يكشف عن تسمم فعلي.



وطالت موجة الهجمات المشتبه بها الآلاف من تلميذات المدارس وأثارت غضبا شعبيا، بعد شهور من الاحتجاجات ضد السلطات عقب قتل شرطة الأخلاق شابة احتجزتها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة.



وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل الإعلام المملوك للدولة «دور الأعداء في إذكاء هذه الأزمة مؤكد ولا يمكن إنكاره. الأفراد والجماعات ووسائل الإعلام الغربية (خاصة باللغة الفارسية)... ركزوا على هذا في الأشهر القليلة الماضية، وكذلك السياسيون الأجانب والهيئات الدولية».



وقال التقرير إنه من واقع «النتائج (فيما يتعلق بجمع المعلومات) الميدانية والتحقيقات المعملية... لم يلاحظ وجود أي مادة سامة قادرة على التسبب في (حدوث حالات) تسمم... ولم تحدث وفيات أو حالات (مرضية) جسدية طويلة الأمد».



واتهم التقرير معارضين لم يكشف عن أسمائهم بإثارة مخاوف لإنتاج مقاطع دعائية مصورة، وحذر من أنه ستتم «ملاحقة الأفراد والجماعات ووسائل الإعلام التي تتهم الحكومة... وتقف في صف الأعداء».



واتهمت السلطات «أعداء» الجمهورية الإسلامية باستخدام الهجمات المشتبه بها لتقويض المؤسسة الدينية.



وبدأت حالات التسمم المشتبه بها في نوفمبر الماضي بمدينة قم، وامتدت إلى 28 محافظة من 31 محافظة إيرانية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ما دفع بعض أولياء الأمور لإخراج أطفالهم من المدارس والاحتجاج.



ولأول مرة منذ الثورة عام 1979، تنضم فتيات المدارس إلى الاحتجاجات التي تصاعدت بعد وفاة مهسا أميني في مقر لشرطة الأخلاق.