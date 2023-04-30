أطلقت وزارة الإعلام ممثلة بإدارة المعارض والإصدارات الإعلامية كتيبها التفاعلي حول مفاهيم وأهمية الشراكة بين الإعلام الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني في المشاريع الإعلامية.



وقال مدير إدارة المعارض والإصدارات الإعلامية والمشرف على اعداد الكتاب التفاعلي أحمد الظفيري لـ«كونا»، إن دور الشراكة بين الإعلام الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني يعد أمرا مهما وحيويا ويسهم في ازدهار المجتمعات وتحسين جودة الحياة.



وأضاف الظفيري أن الإعلام الحكومي يعمل على نقل رسالة الدولة وتطبيق سياساتها، في حين يسهم المجتمع المدني في الارتقاء بالمجتمع من خلال عمله على تعزيز الدور الاجتماعي وتنمية المهارات والقدرات لدى الفرد والمجتمع بشكل عام.



وأوضح أن هذه الشراكة تعد ضرورية لتقديم خدمات إعلامية ومعلوماتية متميزة للمواطنين والمستفيدين، إذ يتم توفير المحتوى المعلوماتي الذي يخدم المجتمع والاهتمام بتطويره باستمرار اضافة إلى توفير البيانات والإحصائيات الدقيقة والمحدثة بشكل دوري عن الأحداث والأنشطة الحكومية والخاصة.



وبين أن مفهوم الفائدة المشتركة بين الطرفين هو أنها علاقة تعاونية تهدف إلى تحقيق الفائدة المشتركة بينهما من خلال قيام الإعلام الحكومي بإطلاق الحملات الإعلامية الهادفة الى توعية المجتمع، في حين أن قوى المجتمع المدني تقوم بدورها في نقد أدائه ومراقبته والتعبير عن موقفها ورأيها بكل حرية وشفافية.



وأكد الظفيري أن نجاح تلك الشراكة الاعلامية وضمان فائدة جميع الاطراف فيها يعودان الى عوامل عدة منها وضوح الفكرة وتحقيق الهدف المراد الوصول إليه وتوزيع المهام بين القطاعات المختلفة ونوعية النتائج المراد تحقيقها واختيار أعضاء الفريق المنفذ الذي يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف.



وأشار الى أن الكتيب الاعلامي التفاعلي الذي أصدرته الوزارة متاح للمستفيدين على موقعها الرسمي وجميع حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.