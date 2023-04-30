لا يخفى على الكثيرين أن طرق الاحتيال تختلف من وقت لآخر، وقد تطورت في الآونة الأخيرة بحيث انه قد تصلك رسائل نصية أو مكالمة هاتفية من رقم جهة رسمية تطلب منك تحديث بياناتك الشخصية لدى البنك أو إدخال بياناتك السرية كرقم بطاقة السحب الآلي والرقم السري أو تزويدهم برمز التحقق، لكن هذه الرسالة أو المكالمة هي فعليا محاولة احتيال وسرقة لبياناتك المصرفية السرية.



ويؤكد البنك التجاري الكويتي دائما، انه لم ولن يتواصل مع أي من عملائه للحصول على أية بيانات شخصية أو سرية، وأن مركز خدمة عملاء البنك التجاري (مركز الاتصال) على استعداد تام وعلى مدار الساعة من خلال رقم الهاتف«1888225» أو خدمة المحادثة المباشرة للرد على استفسارات العملاء وتقديم الدعم والمشورة بشأن أية محاولات احتيال أو عمليات مشبوهة.



من ناحية أخرى، ينبه البنك عملاءه الى أن خدمة التجاري موبايل للهواتف الذكية وخدمة الإنترنت المصرفية تتيح للعميل إمكانية الإيقاف الفوري والمؤقت لبطاقة السحب الآلي أو البطاقة الائتمانية في حال اشتبه العميل بأن هناك محاولات لاستخدام أي من بطاقاته المصرفية، أو أي محاولة للدخول غير المشروع لحساب العميل عبر القنوات المصرفية الرقمية، ومن هذا المنطلق ننصح عملاءنا الكرام بتغيير بياناتهم السرية كالرقم السري للبطاقات أو كلمة سر الدخول على الحساب والأسئلة الأمنية، وعدم استخدام أي بيانات شخصية كسنة الميلاد، وعدم استخدام أجوبة للأسئلة الأمنية قد تكون صحيحة مثل البلد الذي ولدت فيه أو اللون المفضل لديك أو اسم العائلة، فهذه البيانات يجب ألا تكون سهلة التخمين.



وينصح «التجاري» جميع العملاء بالتحقق من صحة وسلامة روابط أوامر الدفع والتأكد من أنها من البنك الذي يتعاملون معه شخصيا أو من شخص معروف لديهم، وعدم فتح روابط الدفع أو القيام بأي عملية دفع لأي جهة مجهولة، حيث ان أساليب الاحتيال متطورة بشكل كبير، وقد يتمكن الشخص الذي يقوم بعملية الاحتيال باستخدام رقم هاتف معروف تجاريا أو على المستوى الشخصي، وبالتالي يتمكن من استخدام رقم هاتف قد يكون معروفا، وقد يتوهم الشخص بأن رابط الدفع آمن، لذلك يجب التأكد دائما من روابط الدفع التي تصلك من أي جهة.