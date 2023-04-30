تقدمنا بكتاب رسمي إلى السلطات في المملكة لزيادة أعداد حجاج الكويت وكذلك السماح لإخواننا المقيمين بصورة غير قانونية بأداء فريضة الحج والعمرة ونأمل أن تتم الموافقة قريباً

التسجيل المركزي استقبل أكثر من 42 ألفاً و860 راغباً في الحج.. صنفهم النظام الآلي إلى 6 أقسام أولها الشريحة المستهدفة للحج وهم مواطنون ومواطنات لم يسبق لهم الحج

حكومة خادم الحرمين قدمت تسهيلات كبيرة في التأشيرات وهو ما ساهم في زيادة أعداد المعتمرين حيث وصل عددهم عبر البر إلى أكثر من 44 ألف معتمر منذ شهر 8 تقريباً حتى الآن

الأولوية في الحج هذا العام للمواطنين لمن لم يسبق لهم الحج.. وتخفيض الأسعار نقلة نوعية

رفعنا سقف الحملات المفردة إلى 250 والشركات المدمجة ٨٠٠ بحد أقصى حسب عددها

واجهتنا بعض المشاكل في التسجيل وخاصة مع العائلات تم حلّ أغلبها عبر لجنة مختصة

نهدف من مشروع «قوافل المعتمرين» إلى استعادة الكويت دورها الريادي في هذا المجال

لدينا «ضبطية قضائية» ونقوم بجولات تفتيشية على مكاتب وشركات العمرة ومقرات الحملات

عدد حجاج الكويت سنوياً ثابت وهو 8000 حاج بينما أعداد المواطنين في ازدياد مستمر

أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود

أعلن مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين انخفاض أسعار الحج هذا العام لتبدأ من 1550 دينارا، وذلك بعد تطبيق نظام التسجيل المركزي لأول مرة هذا الموسم. وأشار المزين ـ الذي حل ضيفا على قراء «الأنباء» ـ إلى أن 95% من الحملات خفضت ما بين 800 إلى 900 دينار مقارنة بموسم الحج الماضي، مشددا على أن الأولوية في الحج هذا العام للمواطنين الذين لم يسبق لهم الحج. وأوضح أن نظام التسجيل المركزي وتخفيض الأسعار يعد نقلة نوعية في عملية تنظيم الأعداد، ومنح الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة، خاصة أن عدد حجاج الكويت سنويا ثابت وهو 8000 حاج، بينما أعداد المواطنين في ازدياد مستمر، مضيفا أن هذا النظام مطبق في أكثر من دولة خليجية سواء قطر أو الإمارات أو سلطنة عمان وحتى الأردن. وأوضح أن عدد المسجلين هذا العام بلغ 42 ألفا و860 شخصا سجلوا إعلان رغبة حج.. والنظام الآلي صنفها إلى 6 أقسام رئيسية، أولها وهي الشريحة المستهدفة للحج وهم مواطنون ومواطنات لم يسبق لهم الحج. وذكر أنه تم رفع سقف تسجيل الحجاج بالشركات إلى 250 شخصا والحملات المفردة إلى 400 حاج بحد أقصى، في حين أن الشركة التي ليس لديها 50 حاجا لن تستطيع أن تسير الحج هذا العام. وأعلن أن الوزارة تقدمت بكتاب رسمي إلى السلطات في المملكة لزيادة أعداد حجاج الكويت وكذلك السماح لإخواننا المقيمين بصورة غير قانونية بأداء الفريضة ونأمل أن تتم الموافقة قريبا. وأشاد المزين بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في استخراج التأشيرات ومدتها، لافتا إلى أن ذلك ساهم في زيادة أعداد المعتمرين حيث وصل عددهم عبر البر إلى أكثر من 44 ألف معتمر منذ شهر 8 تقريبا حتى الآن، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



نبدأ معكم باستعدادات وزارة الأوقاف لموسم حج 1440هـ، ما الجديد هذا العام؟



٭ بدأت وزارة الأوقاف استعداداتها مبكرا هذا الموسم بالتنسيق مع أصحاب حملات الحج، وعمل ورش عمل خاصة استعدادا لموسم حج 1440هـ، واهتمت الوزارة في قضايا عديدة منها تسهيل أداء فريضة الحج وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، وتم تغيير لائحة شؤون الحج والعمرة لهذا الموسم تغييرا آليا حتى نمكن اكبر عدد ممكن من المواطنين لإسقاط فرض الحج عنهم.



ونظام التسجيل المركزي هو فكرة قديمة يطبق لأول مرة في الكويت حيث بدأ تطبيقا مبكرا قبل موسم الحج بـ 6 اشهر تقريبا، فقد قمنا بفتح باب التسجيل المركزي من تاريخ 28 يناير 2023 إلى 28 فبراير 2023، أي على مدى شهر كامل، فكل من يرغب في أداء فريضة الحج يمكنه التسجيل في هذا البرنامج ولم نمنع أحدا، فكل من أراد التسجيل في هذا البرنامج قام بالتسجيل سواء سبق له الحج أو لم يسبق له الحج.



التسجيل المركزي



ما الأسباب الرئيسية وراء نظام التسجيل المركزي هذا العام، وهل يختلف عن تسجيل الحملات سابقا؟



٭ الهدف الرئيسي من التسجيل المركزي يهدف إلى 3 أمور هي: أولا، نتعرف على الشريحة المستهدفة للحج في وقت مبكر، وثانيا، لدينا ظاهرة ارتفاع الأسعار حيث كانت مطردة وكان لابد من التفكير في حل عملي وواقعي للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار الحج، وخلق بيئة تنافس بين مقدمي الخدمة، وثالثا، دعم بعض الحملات التي لها جمهورها وتقدم خدمة متميزة، فهذا المشروع يميزها في أن تحصل على العدد الكافي من الحجاج الراغبين في الحج معها، وبذلك يستفيد صاحب الشركة أو الحملة، وكذلك يستفيد الحاج بأن يحصل على الخدمة بسعر مناسب وأقل من السنوات السابقة.



وتقريبا 90 ـ 95% من حملات الحج انخفضت أسعارها، ولم يتبق إلا عدد قليل من الحملات التي ثبتت أسعارها السابقة، والحمد لله وصلنا لأسعار مناسبة ومتنوعة للحجاج، وكان هذا هو الهدف الرئيسي من التسجيل المركزي، وهذا التسجيل يجعل القوة عند الحاج وليس الحملة بحيث يتم قبول الحج أولا من الوزارة ثم يتوجه إلى الحملة التي يرغب في التسجيل فيها، فالحملة وفق هذا النظام لا تمتلك ولا مقعدا مسبقا، والشركات والحملات التي تقدم خدماتها بأسعار مناسبة تستطيع جذب الحجاج والتسجيل لديها، فمن أهداف التسجيل المركزي الرئيسية هو تشجيع التنافس بين الحملات وكسر احتكار الأعداد، والقضاء على شبهة تأجير الحملات الذي وصل في بعض السنوات إلى ٦٠ ألف دينار دون تقديم أي خدمة للحاج.



في كل الأحوال هدفنا الرئيسي هو إسقاط فريضة الحج عن المواطنين الذين لم يسبق لهم الحج، وكذلك تكون هناك عملية تنظيم للأعداد، خاصة أن عدد حجاج الكويت سنويا (الكوتا) هي 8000 حاج بينما أعداد المواطنين في ازدياد مستمر، وكل دول العالم كانت لديها آليات لاختيار الحجاج، بينما الكويت لم يكن لديها هذا النظام من قبل، فهذا النظام يطبق لدينا لأول مرة ونعتبره نقلة نوعية، وإن شاء الله لدينا برامج اكثر فاعلية، وأيضا تلافي أي سلبيات ظهرت وان شاء الله يكون المستقبل أفضل.



400 حاج حد أقصى



هل هناك سقف أو حد أقصى للتسجيل في كل حملة؟



٭ رفعنا سقف الحملات المفردة إلى 250 حاج والشركات إلى ٨٠٠ جاج بحد أقصى لـ ٤ شركات مدمجة، و٣شركات ٦٠٠ حاج وشركين ٤٠٠ حاج بحد أقصى، والشركة التي ليس لديها 50 حاجا لن تستطيع أن تسير الحج هذا العام. وفي هذه الحالة تعتذر الحملة، والحاج مخير بأن ينتقل لأي حملة أخرى بديلة، وهذا البرنامج مطبق في أكثر من دولة خليجية سواء قطر أو الإمارات أو سلطنة عمان أو الأردن.



42 ألفاً سجلوا



كم عدد الذين سجلوا في نظام الحج المركزي هذا العام؟



٭ سجل اكثر من 42 ألفا و860 مسجلا إعلان رغبة حج، والنظام الآلي قام بالتعرف على هذه الطلبات، حيث قام بتصنيفها إلى 6 أقسام رئيسية، وأولها وهي الشريحة الأولى المستهدفة للحج وهم مواطنون ومواطنات لم يسبق لهم الحج، ويتم الترتيب على حسب الأعمار سواء بشكل فردي أو مجموعة، والمجموعة الثانية وهي مواطنون ومحارم غير مواطنين، وأيضا لم يسبق لهم الحج، ثم تأتي المجموعة الثالثة وهي الطلبات المختلطة ويكون فيها من سبق لهم الحج، وآخرون لم يسبق لهم الحج، والشريحة الرابعة مواطن سبق له الحج، ثم الشريحة الخامسة مقيم لم يسبق له الحج، وأخيرا مقيم سبق له الحج.



والبرنامج نفسه هو الذي يتعرف على هذه الشرائح، وكما ذكرت قبل قليل فإن الشريحة المستهدفة لدينا في الحج هي الشريحة الأولى مواطن لم يسبق له الحج، ويتم الترشيح بالأكبر سنا ثم الذي يليه.



الحج بأسعار مناسبة



وزير الأوقاف السابق عبدالعزيز الماجد حرص على حضور عملية اختيار الحجاج هذا العام لتلافي أي سلبيات سابقة في هذا المجال، هل من جديد حول هذا الأمر حاليا؟



٭ بالفعل الوزير السابق عبدالعزيز الماجد كان مهتما بموضوع الحج هذا العام والتأكيد على تخفيض الأسعار وتقديم خدمات الحج بأسعار مناسبة للمواطنين، وبالفعل قام بدعمنا في تغيير لائحة الحج، والتسجيل المركزي والذي يطبق لأول مرة في الكويت، وهو مطبق في عدد من الدول الخليجية، وقد نجح هذا البرنامج في تخفيض الأسعار وتنظيم عملية الحج.



30 % أقل من الأعوام السابقة



كم أسعار الحج هذا العام، وهل انخفضت بشكل كبير عن السنوات الماضية؟



٭ الأسعار هذا العام تبدأ من 1580 دينارا فما فوق على حسب الخدمة المقدمة، ومقارنة بالسنوات الماضية فإن بعض الحملات خفضت 800 إلى 900 دينار من أسعارها، أي قرابة 30% من قيمة الحج، وتقريبا 95% من حملات الحج الكويتية خفضت الأسعار هذا العام عن موسم الحج العام الماضي، وهذا شيء إيجابي أن تخفض الأسعار بهذا الشكل في أول عام من تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني. وخلال عملية التسجيل واجهتنا بعض المشاكل خاصة في تسجيل العائلات، وتم تشكيل لجنة في وزارة الأوقاف للنظر في هذه المشاكل وحلها، وتم بحمد الله حل اغلب تلك المشاكل للذين تقدموا بطلب أو نموذج خلال معرض الحج أو مراجعة الوزارة.



حج «البدون» وزيادة الأعداد



ننتقل إلى موضوع زيادة أعداد الحجاج وحج البدون هذا العام، أين وصل؟



٭ بالنسبة لزيادة الأعداد تقدمنا بالفعل بكتاب رسمي إلى السلطات في المملكة لزيادة أعداد حجاج الكويت، وكذلك طلبنا السماح لاخواننا المقيمين بصورة غير قانونية بأداء فريضة الحج والعمرة كذلك، وإن شاء الله نأمل أن تتم الموافقة عن قريب بإذن الله عز وجل، فالإخوة في المملكة متعاونون جدا معنا.



نتحدث عن جهود الإدارة في تسيير العمرة أيضا، فما دوركم في ذلك؟



٭ موضوع العمرة هو اختصاص تمت إضافته لمكتب شؤون الحج عام 2015 بعد صدور قانون الحج والعمرة، والحمد لله تم تنظيم أمور العمرة الذي لم يكن منظما من قبل، وكانت أمورا فوضوية، وكانت تحتاج إلى عملية تنظيم لها خاصة الرحلات البرية، وما شاء الله وجدنا أن هناك شريحة كبيرة ترغب في أداء العمرة عبر البر، فتم تنظيم العملية وخروج الباصات والتنسيق مع الاخوة في منفذي السالمي والرقعي، وعملية تفويج الباصات بحيث لا يكون هناك ازدحام كبير، وحاولنا التنسيق مع الجهات المعنية حتى لا تحدث مشاكل للحجاج، وكذلك التنسيق مع الإخوة في وزارة الداخلية عبر إرسال كشوف الباصات قبلها بفترة، فلو أي أحد عنده إشكالية كمنع السفر أو مديونية ما مثلا، يتم إخبارنا حتى لا تتعطل الباصات والمعتمرون.



جهود حكومة خادم الحرمين



ننتقل إلى جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تسهيل إجراءات العمرة ومنح تأشيرات العمرة والسياحة وغيرها والتي بالفعل أحدثت نقلة نوعية في عملية الحصول على تأشيرات دخول المملكة، كيف تنظرون لذلك؟



٭ بالفعل حكومة خادم الحرمين الشريفين قدمت تسهيلات كبيرة لاستخراج التأشيرات سواء تأشيرات عمرة أو سياحية وكذلك مدة التأشيرة أو سهولة استخراجها، وهذا كله ساهم في زيادة أعداد المعتمرين، حيث وصل عددهم عبر البر الى اكثر من 44 ألف معتمر من شهر أغسطس تقريبا حتى الآن.



قوافل المعتمرين



نتحدث عن أحدث مشاريع الإدارة وهو مشروع قوافل المعتمرين، حدثنا عن هذا المشروع؟



٭ مشروع قوافل المعتمرين هو مشروع استراتيجي، حيث كانت الكويت قديما ممرا للحجيج والمعتمرين، فأغلب دول شرق آسيا كانت تمر عبر الكويت في رحلة الحج والعمرة، فمختلف مساجد الكويت القديمة كان بها مبيت أو ضيافة للحجيج والمعتمرين ومنها مسجد الخليفة القريب من مسجد الدولة الكبير وهذه المنطقة كان يبيت بها المعتمرون. ولذلك، فإننا نهدف من مشروع قوافل المعتمرين إلى استعادة الكويت لدورها الريادي السابق في هذا المجال، ولذلك درسنا سوق العمرة في بعض الدول فوجدنا أن يأتي المعتمرون إلى الكويت طيرانا ثم الذهاب من الكويت إلى العمرة بالباصات أرخص من الذهاب إلى العمرة مباشرة.



ولذلك استهدفنا بعض الدول وكان آخرهم من جمهورية البوسنة، حيث وصل 80 معتمرا إلى الكويت، واكتشفنا أن لديهم رغبة بالبقاء في الكويت مدة أطول، ولذلك نسقنا مع إخواننا في وزارة الداخلية، حيث سهلوا عملية الفيزا ودخولهم إلى الكويت، وحينما وصلوا الكويت احبوا الكويت وطالبوا بالبقاء مدة أطول في بلدنا الحبيب، والهدف من المشروع هو التعريف بالثقافات وتحريك اقتصاد الدولة، ونعد برنامجا سياحيا دينيا وثقافيا للمعتمرين، والحقيقة انهم استأنسوا وطالبوا بالبقاء مدة أطول في الكويت.



وان شاء الله هناك رحلة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، وبإذن الله لدينا أفكار لتطوير المشروع، بحيث نستهدف اكثر من دولة بالتنسيق مع شركات الطيران، وهذا المشروع يواكب رؤية الدولة لتحفيز السياحة وزيادة موارد الدولة الاقتصادية.



ضبطية قضائية



هل وصلتكم شكاوى من عملية تسيير العمرة أو حملات الحج، وما العقوبات على الشركات أو الحملات المخالفة؟



٭ نقوم في مكتب شؤون الحج والعمرة بالتفتيش على شركات العمرة أو حملات الحج، ولدينا 10 موظفين لديهم ضبطية قضائية، ونقوم بجولات تفتيشية على مكاتب وشركات العمرة في المجمعات او مقرات حملات الحج، وكذلك بالذهاب إلى منفذ السالمي للتشييك على خروج الباصات وخاصة في المواسم، وتم بالفعل رصد عدد من المخالفات ورفعناها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.



أخيرا، هل من كلمة للمقبلين على الحج هذا العام، وأيضا لحملات الحج الكويتية؟



٭ ثقتنا كبيرة في حملات الحج الكويتية، فحملاتنا من الحملات الرائدة ولها خبرة كبيرة وباع طويل في تنظيم الحج، وهناك حجاج من عدد من الدول يرغبون في الحج مع حملات كويتية، وبالفعل حملاتنا ولله الحمد على قدر المسؤولية في تنظيم أمور ضيوف الرحمن والوقوف على خدمتهم وراحتهم. وبالنسبة لحجاج هذا العام فنحن أولا نبارك لهم، وهم مقبلون على عبادة عظيمة وفريضة كبيرة، فيجب على الحاج أن يتثقف لهذه الشعيرة وان يكون على بصيرة حتى يؤديها بإخلاص.





القانون لا يسمح للوزارة بتحديد سعر موحد لجميع الحملات





وردت العديد من الاتصالات عن سن الترشح للحج هذا العام، حيث أشار المزين خلال إجابته على اتصالات قراء «الأنباء» إلى أن الأولوية في الحج هذا العام هي للمواطنين الأكبر سنا ولم يحج من قبل، ويتم الترتيب على حسب الأعمار سواء فرد أو مجموعة.



وفيما يخص الأسعار أشار إلى أن التسجيل المركزي وفق لائحة الحج الجديدة، جعل هناك تنافسا بين الحملات لتخفيض الأسعار لصالح الحجاج.



وأوضح أن قانون الحج لا يسمح للوزارة بتحديد سعر موحد لجميع الحملات، فوفق القانون الذي اقره مجلس الأمة تكون رقابتنا على الأسعار «لاحقة» وليست سابقة.



وفيما يخص زيادة أعداد الحجاج، توقع المزين أن تأتي الزيادة بعد شهر رمضان، وستحل الكثير من الأمور لتسهيل حج عدد كبير من المسجلين الراغبين في أداء الحج هذا العام وتنطبق عليهم الشروط، بإذن الله.



وفيما يخص شكاوى بعض المتصلين من عدم رد الوزارة على رسائل الواتساب، أكد المزين أن إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف أرسلت رسائل SMS لمن تم قبولهم للحج هذا العام وجاء فيها «يرجى مراجعة الحملة خلال 5 أيام»، ولفت إلى أن بعض الراغبين في الحج مغلق خدمة SMS وخاصة الشركات، وهو ما سبب ربكة للبعض.



وأكد أنه تم إرسال رسائل تذكيرية بعد 3 أيام لمن تم قبولهم وتم التنويه بالصحف والسوشيال ميديا بأن الإخوة المسجلين عليهم الدخول إلى بوابة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والاستفسار بالرقم المدني لمن تم قبوله أو عدم قبوله.



وبالنسبة لتسجيل العوائل مع بعضها البعض، أوضح أنه تم تشكيل لجنة لبحث ضم العوائل مع بعضها البعض، مع أن هناك طلبا خاصا بالمرافقين مع أسرهم، وتم بإذن الله حل اغلب هذا المشاكل وخاصة المواطنين الذين لم يسبق لهم الحج.





معرض الحج أتاح تواصلاً متميزاً مع الجمهور





أشاد مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين بما قدمه معرض الحج هذا العام من خدمات للجمهور، حيث قامت الإدارة بمساعدة الراغبين في التسجيل بالحج هذا العام، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم «أعطتنا مؤشرات قوية خاصة أن التسجيل كان مبكرا وهو ما يعد نقلة نوعية ورؤية جديدة في خدمات الوزارة فيما يخص الحج».



توقيع اتفاقيات مع الجانب السعودي لموسم الحج



خلال اللقاء، كشف المزين عن انه تم توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بموسم الحج هذا العام مع الجانب السعودي خلال معرض الحج الذي أقيم هذا العام في مكة المكرمة.



وقال «وقعنا 5 اتفاقيات مع الاتفاقية الرئيسية، وهي اتفاقية الحج مع وزارة الحج التي يتم فيها تخصيص الأعداد والشروط العامة للحج، واتفاقية النقابة وسيارات نقل حجاجنا، واتفاقية الإدلاء لاستقبال الحجاج في المدينة وتنقلاتهم وإنهاء إجراءاتهم في مطار المدينة، وكذلك عقد الوكلاء الموحد في جدة لتسهيل نقل الحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة، واتفاقية تزويد مياه زمزم للحجاج وقت المناسك».



وأضاف «بقيت اتفاقية واحدة وهي اتفاقية مقدمي الخدمة في المشاعر، وارتأينا تأخيرنا حتى نقارن بين الشركات المقدمة للخدمات بحيث نحصل على أفضل سعر وخدمة».