أحمد الأمير: الفعاليات تأتي في إطار التزام بنك الخليج القوي ببرامج الاستدامة المجتمعية

نحرص على التواصل مع المجتمع سنوياً في رمضان من خلال برامج ومبادرات خيرية منتقاة

نستهدف ترسيخ دور بنك الخليج باعتباره البنك الأقرب إلى المجتمع من خلال برنامج متنوع

تعزيز مكانة البنك على مدى عقود كان خلالها جزءاً من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي





اختتم بنك الخليج فعاليته المجتمعة والخيرية خلال شهر رمضان الفضيل بنجاح لافت، والتي تنوعت بين أنشطة وفعاليات رياضية وصحية، إلى جانب مشروعات خيرية ومجتمعية تستهدف مساعدة الأسر المتعففة والغارمين والمحتاجين وإحياء العادات الكويتية الأصيلة.



وبهده المناسبة، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية، أحمد الأمير: «تأتي تلك الفعاليات في إطار التزام بنك الخليج القوي ببرامج الاستدامة المجتمعية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على المجتمع، تفعيلا لاستراتيجية البنك 2025، ورؤية الكويت 2035، وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وأشار إلى أن الاستدامة المجتمعية تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية بنك الخليج، ولهذا يحرص على تسخير كل إمكاناته وقدراته لخدمة المجتمع، والمشاركة في جميع المناسبات المجتمعية والعمل الدؤوب على التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع».



وأشار إلى أن المبادرات المختلفة التي أطلقها البنك خلال الشهر الفضيل، ضمن مجتمع بنك الخليج «GB COMMUNITY»، تستهدف تعزيز التواصل مع الجمهور، والمحافظة على مكانة بنك الخليج باعتباره البنك الأقرب إلى المجتمع، ما يعكس انخراط البنك داخل المجتمع على مدى أكثر من ستين عاما، كان خلالها جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.. وفيما يلي أبرز تلك المبادرات والفعاليات:



مبادرة «GB Fit»



ضمن مبادراته المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، ومساعيه لتغيير أسلوب حياة الناس إلى نمط أكثر صحة، اختتم بنك الخليج أسبوع الفعاليات الرياضية الرمضانية «GB FiT، التي أقيمت في حديقة الشهيد، خلال الفترة من 27 مارس الماضي إلى 1 أبريل الجاري، وسط إقبال ملحوظ من الجمهور، الذين وفر لهم البنك فرصة مثالية لممارسة الرياضة، تحت إشراف مدربين متخصصين على مستوى عال من الكفاءة، والاستماع بأجواء الطقس الرائعة.



وانطلاقا من حرص بنك الخليج على التواصل مع الجمهور والعملاء، وإتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الرياضة طوال الشهر الفضيل، تواصلت مسابقة GB Fit الافتراضية إلى نهاية الشهر على تطبيق Technogym، لتشجيع الناس على تبني أسلوب حياة صحي، بما يتوافق مع روحانيات الشهر الفضيل، وينعكس إيجابا على نمط الحياة في المجتمع طوال العام.



ولإضافة أجواء من الحماسة والمنافسة على الفعاليات، تم توزيع جوائز قيمة على الفائزين في المسابقات الواقعية، والذين بلغ عددهم 16 فائزا، وكذلك سيتم اختيار ثلاثة فائزين من المشاركين في المسابقات الافتراضية، إذ اعتمدت المنافسة على مقاييس Technogym المتعلقة بحرق السعرات الحرارية والنشاط.



وأعرب المشاركون في الفعاليات عن شكرهم إلى بنك الخليج لحرصه على إطلاق مبادرات تشجع الجمهور على ممارسة الرياضة والعمل من خلال العديد من المبادرات على تغيير أسلوب حياة الناس إلى نمط أكثر صحة.



الماجلة الرمضانية



ضمن مبادراته الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل، قام بنك الخليج بتوزيع «ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة، الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، والتي تعكس دور البنك المميز في المسؤولية الاجتماعية انطلاقا من دوره الرائد في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع».



وتستهدف مبادر بنك الخليج بتوزيع «ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة، المساهمة في تخفيف بعض الأعباء عن تلك الأسر خلال هذا الشهر الكريم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ تحتوي «الماجلة» على العديد من الأصناف الغذائية المختلفة التي تكفي الأسرة لفترة طويلة.



إفطار الصائم



وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، قام بنك الخليج بتوزيع وجبات إفطار صائم على المحتاجين في بعض مناطق الكويت، بهدف إدخال الفرحة والسعادة على قلوب المحتاجين، لاسيما في شهر رمضان الكريم.



وحرص العديد من موظفي البنك المتطوعين على المساهمة في توزيع الوجبات على المحتاجين، ترسيخا لنهج البنك القائم على مدى عقود في تسخير كل إمكانياته لدعم الفئات المحتاجة، لاسيما خلال الشهر الفضيل، لما لتلك الجهود من أثر طيب على نفوس المحتاجين خلال شهر الرحمة.



توزيع الأجهزة الكهربائية



من جهة أخرى، شارك بنك الخليج في الحملة الإنسانية التي تقودها جمعية الهلال الأحمر، لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر المتعففة في الكويت، وذلك في إطار التزاماته نحو الحفاظ على الاستدامة المجتمعية، ودعم جهود مؤسسات المجتمع المدني.



يأتي ذلك في إطار حرص بنك الخليج سنويا على المشاركة في المبادرات الكريمة التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر لمد يد العون للأسر المتعففة في الكويت، وإدخال الفرحة على البيوت المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل.



وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الاستدامة المجتمعية التي ينظمها ويشارك فيها بنك الخليج، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن عددا من موظفي البنك تطوعوا لدعم جهود فريق الهلال الأحمر، في توزيع الأجهزة الكهربائية.



نقصة الخميس



للعام الثالث على التوالي، وضمن حزمة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية المتنوعة خلال شهر رمضان الفضيل، نظم بنك الخليج «نقصة الخميس»، بالتعاون مع العديد من المطاعم والمخابز الكويتية، إحياء لهذه العادة الكويتية الأصيلة وتعزيز تواصل البنك مع المجتمع من ناحية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تسويق لمنتجاتهم من ناحية أخرى.



وحرص بنك الخليج على تطوير «نقصة الخميس» من شكلها البسيط القائم على توزيع أطباق بسيطة من أكل البيت، إلى الأهل والجيران والأصدقاء، تجسيدا لروح الأخوة والمحبة والتعاون في المجتمع، إلى نوع من الدعم الذي تقدمه مؤسسات المجتمع الكبرى وفي مقدمتها بنك الخليج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مطاعم ومخابز كويتية، ومساعدتهم على توزيع منتجاتهم بشكل أكبر على الجمهور، ما يحقق لهم للمطاعم والمخابز الكويتية المزيد من الانتشار والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ويزيد قدرتهم على النمو والتوسع.



التحضير لاستقبال رمضان في حلقات «GB Masterclass»



استقبل بنك الخليج شهر رمضان الكريم بتخصيص حلقة من سلسة حلقات «GB Masterclass»، عن الضيافة في شهر رمضان الكريم بالتعاون مع المدرب المعتمد عالية مدوه، على جلستين بمشاركة 30 سيدة في كل جلسة، وذلك في إطار جهود البنك المتواصلة للتفاعل مع المجتمع.



وتناولت الحلقة العديد من الموضوعات حول التحضيرات لاستقبال شهر رمضان الكريم، وكيفية ترتيب غرفة المعيشة وتجهيز ركن الصلاة، وتنسيق الورد وتوزيعة في البيت، وتحضير مائدة الإفطار، والحلويات والمشروبات الساخنة بعد الإفطار.



الإفطار الرمضاني مع «الداخلية»



انطلاقا من دوره في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، وتقديرا لدور رجال وزارة الداخلية في حماية أمن المجتمع، شارك بنك الخليج رجال الإدارة العامة لخفر السواحل في الفنطاس الإفطار الرمضاني، تعبيرا لهم ولكل رجال وزارة الداخلية عن تقدير المجتمع للدور المميز الذي يقومون به في حماية المجتمع، وجهوزيتهم التامة في كل وقت، وتحت أي ظرف للقيام بواجبهم الوطني.



مبادرات عديدة في العشر الأواخر



ضمن مبادراته المجتمعية خلال الشهر الفضيل، بادر «الخليج» إلى توزيع عبوات المياه والمرطبات الباردة على المصلين في عدد من المساجد، عقب أداء صلاة القيام في العشر الأواخر.



تفريج كرب الغارمين



في إطار مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، وضمن مبادراته الخيرية في شهر رمضان الكريم، أعلن بنك الخليج مشاركته للعام الثاني على التوالي في حملة «الأقربون أولى بالمعروف»، التي تنظمها جمعية التكافل، لتفريج كرب الغارمين الذين أثقلت كاهلهم الديون، وتعثروا عن سداد مديونياتهم بسبب ظروفهم الاقتصادية.



ويحرص بنك الخليج سنويا على مساعدة الغارمين وتفريج كرب العديد من الأسر، التي تفتقد عائلها أو أحد أبنائها في مثل هذا الشهر الكريم، الذي تتجسد فيه كل القيم والمعاني الروحية والإنسانية، لذا حرص البنك على المشاركة في تفريج كرب هذه الأسر، والمساعدة في عودة الغارمين إلى أسرهم ومجتمعهم مجددا، والحفاظ على كيان الأسرة المتماسك.