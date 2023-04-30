قتل خمسة أشخاص بينهم طفل (8 سنوات)، في إطلاق نار بمنزل جنوب شرق ولاية تكساس الأميركية، حسبما أكدت السلطات.



وأفاد الإعلام المحلي، بأن مشتبها فيه مسلحا ببندقية من طراز «أيه آر-15» قد أطلق النار ولاذ بالفرار.



واستجاب ضباط الشرطة لحادث إطلاق النار بعد تلقي مكالمة تفيد بوجود مضايقات في المنزل الواقع في كليفلاند شمالي هيوستن.



وحسب السلطات، فإن جميع الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و40 عاما، من هندوراس، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 10 أشخاص كانوا في مكان الإقامة عندما وصلت الشرطة.



وقال محققون إنهم يعتقدون أن المشتبه به كان مخمورا حينما بدأ بإطلاق النار في فناء منزله الأمامي، حيث طلب منه الجيران التزام الهدوء لأن لديهم طفلا كان يحاول النوم، لكنه رفض الانصياع لمناشدتهم.



وأوضحوا أن الشرطة تعرفت على مطلق النار، وهو رجل من المكسيك، كما عثرت على سلاحين آخرين في منزله بعد تفتيشه.