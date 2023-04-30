ناصر العنزي



أخفق لاعبو العربي والقادسية في الوصول للمرميين وخرجا متعادلين من دون أهداف في ديربي «سلبي» هو الأسوأ بين الغريمين بحضور جماهيري حاشد، وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد صباح السالم في ختام الجولة السادسة من القسم الثالث والحاسم بدوري زين الممتاز، وبتلك النتيجة أصبح للأخضر 42 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن كاظمة، فيما رفع القادسية رصيده إلى 35 نقطة.



حفل الشوط الأول بالكثير من الأخطاء بين اللاعبين فندرت الفرص المتاحة للتسجيل، فيما تألق حارس القادسية مبارك الحربي في التصدي لركلة جزاء من قدم السنوسي الهادي (42) وهي الفرصة الحقيقية للأخضر في هذا الشوط، وقبلها رد الحربي كرة بالخطأ من مدافعه ياسر حامد وحولها ركنية، ومن أهم الأخطاء التي وقع فيها الفريقان عدم اكتمال التمريرات بين اللاعبين بحيث لا تتعدى ثلاث تمريرات ثم تنقطع الكرة، لذلك ندرت الكرات الملعوبة التي تهدد الحارسين.



وظهر الأخضر بوجه هجومي أفضل من خصمه معتمدا على محمد صولة والسنوسي الهادي في رسم الهجمات ومعهما بدر طارق وكينجسلي ايدو، كما قام سلطان العنزي بدور جيد في توصيل الكرة للمقدمة وتسبب في ركلة الجزاء المهدرة. أما القادسية فقد تاهت خطوطه الثلاثة وافتقد إلى «منسق» لألعابه، حيث كثرت أخطاء خط الوسط والمكون من سيسوكو وعبدالله الشمالي وتانديا والجناح عيد الرشيدي، مما جعل كرتهم خارج نطاق الخطورة اللهم إلا فرصة لم يتعامل معها تانديا بشكل جيد بعد تدخل الحارس أحمد دشتي، كما انعدمت الحلول الفردية بين لاعبي القادسية تماما في الشوط الاول.



وفي مطلع الشوط الثاني أهدر نايف زويد فرصة ثمينة لتسجيل هدف السبق للأصفر بعد تمريرة من عيد الرشيدي (53)، وأجرى كلا المدربين سفيكو ومحمد ابراهيم تغييرات تعزيزية للهجوم ولكن لم يتغير من الحال شيء، وكثرت أخطاء التمرير والتمركز والتعجل في إنهاء الهجمة وعجز الفريقان عن هز الشباك ولو من خارجه!



أدار المباراة الحكم الدولي أحمد العلي وقادها بنجاح. مثّل القادسية: مبارك الحربي، راشد الدوسري، خالد ابراهيم، ياسرحامد، عبدالعزيز نصاري، عبدالله الشمالي، سيسوكو، براهيما تانديا، عيد الرشيدي، نايف زويد، محمود المرضي، طلال الانصاري وأحمد الرياحي.



ومثّل العربي: أحمد دشتي، جمعة عبود، طارق بوعبطة، عبدالله عمار، علي عبدالرسول، حسين اشكناني، سلطان العنزي، محمد صولة، السنوسي الهادي، بدرطارق، إيدو، بسام الصرارفي، علي خلف وسلمان العوضي.