يحيى حميدان - هادي العنزي



أرجع مدرب الكويت الصربي بوريس بونياك الخسارة من السالمية 1-3، إلى عدم التوفيق فقط بعدما سدد مهاجموه 15 إلى 20 تسديدة على مرمى «السماوي» بشكل عام في المباراة.



وقال بونياك في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، ان الخسارة لن تكون مؤثرة على «الأبيض» في رغبته في حصد اللقب، حيث لاتزال الحظوظ بيده، مشيرا إلى أن «الأبيض» سيستمر في العمل لتحقيق الانتصارات بالمباريات الأربع المتبقية، متمنيا أن يكون الحظ إلى جانب لاعبيه لترجمة الفرص إلى أهداف.



وبين بونياك أن اندفاع «الأبيض» الهجومي عقب الوصول الى هدف التعادل كان طبيعيا بسبب رغبته في تحقيق الانتصار لتعزيز الحظوظ في حصد الفوز، حيث لم يكن يلعب على التعادل، لكن السالمية حالفه التوفيق في تسجيل هدفين بالدقائق الأخيرة من اللقاء.



وعن تأثير الهزيمة قبل أيام من لقاء القادسية بنصف نهائي كأس الأمير الأربعاء المقبل، قال بونياك إنه لم يفكر في هذه المواجهة بسبب أهمية لقاء «السماوي»، وسيتم العمل لها بأفضل شكل ممكن، وبالتأكيد لن تكون الهزيمة مؤثرة بسبب خبرة لاعبي الكويت.



من جانبه، أكد مدرب السالمية د.محمد المشعان، أن فريقه لعب بنسق تكتيكي عال، مبينا أن الفريق لا يقدم الهدايا لأي فريق منافس على الدوري، وإنما يلعب بطريقة عادلة مع جميع الفرق وبرغبة في الفوز سعيا لحصد المركز الرابع رغم صعوبة المهمة.



وأضاف: تحضرنا جيدا للمباراة المهمة، وطبق اللاعبون ما تدربوا عليه طوال الأيام الماضية، مما مهد الطريق لفوز مستحق، وقد لعبنا بأربعة لاعبين في وسط الملعب على شكل «الماسة»، بغرض إخراج أحمد الظفيري من المنطقة التي يجيد التمركز واللعب فيها، وتمكنا من ذلك بامتياز، بالإضافة إلى إسناد عدد من المهام التكتيكية الخاصة للاعبي الفريق، والتي شكلت فارقا مهما في مجريات المباراة.