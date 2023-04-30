استأنف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملته الانتخابية امس بعد تعافيه من وعكة صحية ألمت به واضطرته لتعليق نشاطه لبضعة أيام.



وبث التلفزيون الرسمي صورا للرئيس التركي وهو يحيي مؤيديه خلال تجمع انتخابي في مدينة أزمير وظهرت إلى جواره زوجته.



هذا، وظهر أردوغان على الملأ في مدينة اسطنبول امس للمرة الأولى بعد غياب استمر 4 أيام اثر تعرضه لوعكة صحية.



وقدم الرئيس التركي خلال زيارته مهرجان «تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء» الذي انطلقت فعالياته الخميس الفائت في إسطنبول أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية نهاية العام الحالي 2023، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وفي كلمته أوضح أردوغان أن رائد الفضاء التركي الأول سيقوم بمهمته في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوما، مضيفا أن «ألبير غزر أوجي» الذي سينطلق لمحطة الفضاء الدولية هو «طيار بطل حقق نجاحات مهمة في قيادة القوات المسلحة التركية». ونوه الى ان رائد الفضاء الاحتياطي «توفا جيهانجير أتاسيفر» هو مهندس أنظمة يعمل في مجال أنظمة الإطلاق الفضائية في شركة «روكيتسان» التركية للصناعات الدفاعية.