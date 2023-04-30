تظاهر اسرائيليون مجددا احتجاجا على التعديلات القضائية الذي تدعمها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديموقراطية، قبل أيام من معاودة الكنيست عمله الاثنين.



وحمل المتظاهرون أعلاما إسرائيلية ولافتات من بينها لافتة كتب عليها: «التاريخ ينظر إليكم».



ويتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ أربعة أشهر ضد التعديلات القضائية الذي تريد تنفيذها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.



وكان نتنياهو أعلن في 27 مارس الماضي تعليق المسار التشريعي لإعطاء «فرصة للحوار» بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.



وبدأت مفاوضات بين الاحزاب برعاية الرئيس اسحاق هرتسوغ خلال إبريل الجاري من أجل التوصل إلى تسوية. ولكن المعارضة لاتزال تشكك في نوايا نتنياهو دون التوصل إلى أي تسوية.