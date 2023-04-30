اجتمع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. مطلق ابورقبة، مع المختصين في مجال الطاقة المتجددة في الوزارة، بحضور وكيل الوزارة بالتكليف المهندسة مها العسعوسي والوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية احمد الرشيدي والوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه م. هيثم العلي والوكيل المساعد لشبكات التوزيع م. سعد الرشيدي.

وتناول الاجتماع مواضيع الطاقة المتجددة في دولة الكويت والمشاريع الحالية والمستقبلية للجهات الحكومية وطريقة تنفيذها ومتابعتها تحقيقا لمدونة حفظ الطاقة وذلك لإنتاج 10%؜ من استهلاك المبنى للطاقة الكهربائية يكون من الطاقة المتجددة، هذا وقد وجه الوزير إلى تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع القائمة والالتزام بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطط الوطنية للدولة المتعلقة بإنتاج مالا يقل عن 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية ليكون من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وقد تم الحديث عن إنشاء وحدة تنظيمية في الوزارة لتقوم بالأعمال والمهام والمشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة وإعداد التقارير الدورية والتواصل والتنسيق مع قطاعات الوزارة كذلك وضع المواصفات الفنية والمعايير القياسية للمعدات المتعلقة بالطاقة المتجددة ووضع الشروط المطلوبة للمقاولين في مجال الطاقة المتجددة.