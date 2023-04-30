بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن تنظيم ديوانية شهرية تستقبل فيها روادها من ذوي الإعاقة في أول اثنين من كل شهر في تمام الساعة السابعة مساءً بمشاركة جمعيات النفع العام لطرح أهم المسائل المتعلقة بأمور ذوي الإعاقة وذويهم .

وتمنت على من يرغب بالمشاركة التواصل مع الهيئة عبر البريد الاكتروني.

وبينت الهيئة أن الديوانية الأولى تنظمها غدًا الاثنين بالتعاون مع جمعية أولياء أمور المعاقين وحضور مدير عام الهيئة وممثلي الجهات الحكومية المعنية لمناقشة الكود الخاص بالمباني وسهولة الوصول لذوي الإعاقة.