أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد بدء المرحلة الثانية من حملة النظافة (ديرتنا تستاهل) التي أطلقتها في شهر مارس الماضي لرفع مستوى النظافة في المحافظات الست.

وأكدت (البلدية) في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة أن الفرق الميدانية في مراكز النظافة التابعة لإدارات النظافة وإشغالات الطرق في جميع المحافظات ستكثف جولاتها التفتيشية للحد من مخالفات النظافة في المناطق التجارية والاستثمارية والحرفية والصناعية والزراعية.

وأوضحت أن الهدف من تلك الجولات الميدانية هو رصد المخالفات ومتابعة أعمال النظافة من مفتشي النظافة بنظام النوبات على مدار 24 ساعة والموجودين في مراكز النظافة المنتشرة في المحافظات الست.

وأضافت أن من أهداف الحملة مراقبة أداء شركات التنظيف والحد من المظاهر السلبية ومخالفات لائحة النظافة العامة مبينة أن شركات النظافة التجارية الخاصة التي تبرم عقودها مع ملاك العقارات في المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية تخضع لمراقبة وإشراف بلدية الكويت لكنها غير ملزمة برفع نفاياتها لأنها خارج عقود البلدية.

ولفتت إلى تكثيف جهود الفرق الرقابية وتسخير الآليات والمعدات وعمال النظافة في رفع مستوى النظافة إلى جانب تفعيل تطبيق لوائح ونظم البلدية بحق المخالفين في رمي النفايات والمخالفات الإنشائية واتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن مخالفات النظافة.

ودعت البلدية إلى ضرورة إحكام غلق أكياس النفايات قبل إخراجها من مصدرها بالإضافة إلى الالتزام بوضع الأكياس داخل الحاوية لتجنب الغرامة إلى جانب إخراجها في مواعيدها المحددة من البلدية والتي تبدأ الساعة السادسة مساء حتى الساعة 12 صباحا.