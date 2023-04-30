الشمري لـ «الأنباء»: 26 مخالفة حصيلة التعديات على الشبكتين الكهربائية والمائية خلال أبريل

دارين العلي



استأنفت اللجنة المشتركة للتصدي لظاهرة العزاب حملاتها بقطع التيار عن العقارات المخالفة في أول حملة لها بعد توزيع الإنذارات على المخالفين خلال شهر رمضان.



وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أحمد الشمري، إن الحملة استهدفت منطقتي الدسمة والفيحاء في محافظة العاصمة، حيث تم قطع التيار عن المخالفين بعد تسلم الفريق الكتب الرسمية بالعقارات المخالفة واستيفاء كل الإجراءات من قبل اللجنة الممثلة لمختلف الجهات الحكومية.



ولفت في تصريح لـ «الأنباء»، إلى أنه تم القطع عن 5 عقارات سواء بشكل كامل أو جزئي، حيث تم اكتشاف عدد من العائلات التي تجمع ما بين العزاب والعائلات.



وأكد الشمري ان الفرق الميدانية التابعة للجنة لديها المقدرة واليقظة للتمييز بين العقارات التي يقطنها عزاب وعائلات وتتعامل مع الوضع بما تقتضيه القوانين المنظمة.



وفي سياق متصل، لفت الشمري الى أن حصيلة مخالفات شهر ابريل بلغت 26 محضر مخالفة في محافظات الأحمدي والعاصمة والجهراء والفروانية، وتتنوع ما بين تمديدات مخالفة وتعديات مختلفة على الشبكة.