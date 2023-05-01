بيروت - خلدون قواص



أعلن النائب اللواء أشرف ريفي عن إطلاق العمل بحزب «سند» خلال اجتماع ترأسه في مكتبه بطرابلس امس بمشاركة أعضاء الهيئة التأسيسية في الشمال، لافتا الى أن العناوين والمبادئ السياسية للحزب هي السيادة والنزاهة والديموقراطية، ومشيرا الى انه سيتم قريبا الإعلان عن الهيئات التأسيسية في كل المناطق اللبنانية، وقال: «سننتقل بعملنا السياسي من الحالة الفردية الى الحالة الجماعية المنظمة، وستكون أولوياتنا الوقوف الى جانب كل السياديين في لبنان لمواجهة الاحتلال الإيراني المقنع وتكريس الديموقراطية والوصول بوطننا الى حالة جديدة يقودها أشخاص يتمتعون بالنزاهة والشفافية، لنتمكن جميعا من انقاذ البلد».



وأضاف: تيار «سند» يمثل حالة وطنية مختلفة عن الحالات الإقطاعية ونحتاج لجهودنا جميعا.



وقد تم اختيار اسم هذا التيار من ثلاث كلمات هي سيادة، نزاهة وديموقراطية، التي تمثل ما يحتاجه لبنان، فهذا الوطن بحاجة لنضع انفسنا كتفا بكتف، ويدا بيد الشركاء الحقيقيين لنكون سندا للنهوض به.



وشدد ريفي على أن «أبناء هذا التيار هم مناضلون ومقاتلون حقيقيون لتحرير هذا الوطن، ولتكون هذه الدولة سيدة مستقلة ولنأتي بأشخاص نزهاء ليس لديهم مصالح خاصة، ففي النهاية من كان وطنيا وفاسدا لا يعطي نتيجة، بل يجب ان يكون سياديا ونزيها، ذا عقل ديموقراطي، وقد نكون في مقدمة الديموقراطيين، وإننا لم نختر الكلمات بشكل عشوائي، بل جئنا من اجتماعات عميقة جدا شكلت كلمة «سند» التي لها مدلول يحتاجه لبنان، ونحن لسنا السند الوحيد لهذا الوطن بل نحن احد أسناده».



وختم: «الاحتلال الإيراني سبب موجة فساد كبيرة في المؤسسات اللبنانية، فهو كالمرض الذي نتجت عنه تداعيات أخرى، لذلك نشدد دوما على السيادة التي تعتبر جزءا أساسيا من الديموقراطية، على عكس ما افرزه الاحتلال الإيراني من فساد لم يسبق أن شهده لبنان، هذا البلد التعددي ان لم ينعم بالديموقراطية فلن يكون تعدديا، من هنا نركز على أن أولويتنا هي رفع القبضة الإيرانية عن الوطن لنبني بلدا سيدا حرا يقوم على يد رجال سياديين نزهاء وإنقاذيين».