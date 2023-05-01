دعا الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الى التهدئة ووقف كافة اشكال التصعيد العسكري في السودان.



جاء ذلك خلال لقاء البديوي بالسفير دفع الله الحاج علي، وكيل وزارة الخارجية في جمهورية السودان والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان لدول الجوار والاتحاد الأفريقي، في مقر الأمانة العامة بالرياض.



ودعا الأمين العام إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه. مؤكدا حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة كافة التحديات لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.



وأشاد البديوي بالدور الإنساني الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية وكافة دول المجلس في الأزمة الحالية في السودان، كما نوه بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، وكافة الجهود الدولية والإقليمية بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.