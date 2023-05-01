القاهرة ـ ناهد إمام



عقد د.محمد معيط وزير المالية لقاء ثنائيا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.



وقال د.معيط: اننا حريصون على تعزيز التعاون المالي والضريبي والجمركي مع الجانب القطري على نحو يسهم في تهيئة بيئة أكثر تحفيزا للتجارة والإنتاج والتصدير بين البلدين، لافتا إلى أننا ماضون في الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومنحه فرصة أكبر للقيام بدوره المنشود في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية الدولة المصرية، وتعزيز تماسك الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تتعاظم أهمية «وثيقة سياسة ملكية الدولة» في فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة.



وقال الوزير: إننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية الواعدة، خاصة في ظل ما توفره الدولة من فرص جاذبة، في قطاعات ذات أولوية في ظل التوجه العالمي للتحول الأخضر والتركيز على إنتاج الطاقة المتجددة، الذي تتناغم معه الجهود المصرية الهادفة للتوسع في الاستثمارات الصديقة للبيئة، استنادا إلى بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.



وأوضح علي بن أحمد الكواري وزير مالية قطر أن بلاده تعد مستثمرا رئيسيا بمصر في جميع القطاعات، لافتا إلى أننا نسعى لتحفيز الاستثمارات القطرية في مصر استمرارا للروابط التاريخية بين البلدين.. ووجه دعوة للدكتور محمد معيط وزير المالية لحضور «منتدى قطر الاقتصادي» في الدوحة، الذي يعقد خلال الفترة بين 23 و25 مايو الجاري.