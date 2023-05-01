الدوحة ـ فريد عبدالباقي



اقترب نادي الدحيل من استعادة لقب الدوري القطري لكرة القدم، الغائب عن خزائنه لمدة عامين، وذلك بعد فوزه الثمين على أم صلال 2-1، خلال المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في ختام مباريات الجولة العشرين من الدوري.



سجل ثنائية الدحيل المهاجم الكيني مايكل أولونغا في الدقيقتين (3+45 من ركلة جزاء و64)، فيما سجل هدف أم صلال الوحيد المحترف المغربي عادل رحيلي في الدقيقة (4+45). وبهذا الفوز عزز الدحيل من صدارته للدوري بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة ليفصله عن اللقب نقطة واحدة، فيما توقف رصيد أم صلال عند 16 نقطة ليظل في المركز قبل الأخير، المؤدي إلى خوض المباراة الفاصلة على ملحق الهبوط إلى الدرجة الثانية.



وفي مباراة أخرى، أهدر النادي العربي فرصة ملاحقة الدحيل على الصدارة، وذلك بعد سقوطه أمام الوكرة بنتيجة 1-2. وسجل ثنائية الوكرة كل من يوسف عبدالرزاق، ومحمد خالد في الدقيقتين (35 و1+90)، فيما سجل هدف العربي الوحيد المهاجم السوري عمر السومة في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.



وبهذا الانتصار الثمين رفع الوكرة رصيده إلى 33 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع بفارق نقطة عن الغرافة صاحب المركز الخامس، بينما تجمد رصيد العربي عند 43 نقطة ليظل في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الدحيل.



وفي مباراة ثالثة، تمسك السيلية بأمل الهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعد فوزه الكاسح على الأهلي 4-0. سجل رباعية السيلية، المحترف الأرجنتيني سيرجيو فيتور، والسويدي كارلوس ستراندبيرغ (هدفين)، وحسن بالنك في الدقائق (34 و61 و85 و2+90).



ورفع السيلية بفوزه الثالث في الدوري القطري، مقابل 4 تعادلات و13 هزيمة، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير وبفارق 3 نقاط خلف أم صلال الحادي عشر، و4 نقاط خلف الشمال العاشر والريان التاسع، وذلك قبل مرحلتين على نهاية المسابقة.



ويحتاج السيلية في مباراتيه المقبلتين بالجولة الـ21 أمام المرخية، والجولة الـ22 مع الوكرة، إلى تحقيق الفوز مع تعثر أحد الفرق الثلاثة «أم صلال والشمال والريان» التي تنافس في منطقة الهبوط، وذلك من أجل ضمان البقاء في المسابقة الموسم المقبل.



في المقابل، واصل الأهلي نتائجه السيئة في المسابقة بعد ما أخفق في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، حيث مني بالهزيمة الخامسة تواليا مقابل تعادل في الجولات الستة الأخيرة، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع.



ومع ختام مباريات الجولة العشرين، اعتلى المهاجم الكيني لنادي الدحيل مايكل أولونغا صدارة الهدافين بعد أن رفع رصيده إلى 17 هدفا، متفوقا على الثنائي الأنغولي جاسينتو مووندو دالا مهاجم الوكرة، والسوري عمر السومة مهاجم العربي وكل منهما له 15 هدفا، وجاء في المركز الرابع بقائمة الهدافين النجم التونسي للنادي العربي يوسف المساكني برصيد 13 هدفا.