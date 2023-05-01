سجل جمال موراي 34 نقطة وقاد فريقه دنفر ناغتس إلى الفوز على ضيفه فينيكس صنز ونجمه كيفن دورانت 125-107 والتقدم عليه 1-0، السبت في افتتاح سلسلتهما ضمن نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA».



وأضاف للفائز الصربي العملاق نيكولا يوكيتش 24 نقطة و19 متابعة، فيما سجل ستة لاعبين من ناغتس 10 نقاط أو أكثر، ليحقق متصدر المنطقة الغربية في الدور المنتظم فوزا مريحا على صنز رابع المنطقة.



وتنطلق السلسة الثانية في الغربية بعد حسم سلسلة الدور الأول بين غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب وساكرامنتو كينغز (3-3) ليلاقي الفائز فيها لوس أنجيليس ليكرز.



أما في الشرقية، فيلعب ميامي هيت (8) مع نيويورك نيكس (5) وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (3) مع بوسطن سلتيكس (2).



جاء الربع الأول متقاربا وشهد تغييرا في هوية صاحب الأرجحية 14 مرة. لكن ناغتس أحكم قبضته على المباراة بدءا من الربع الثاني، فدخل الاستراحة متقدما 68-51.



ورغم 29 نقطة لدورانت، حامل لقب الدوري مرتين، و27 لهداف فينيكس ديفن بوكر، حافظ ناغتس على تقدمه ولم يفسح لخصمه المجال بتقليص الفارق أقل من 10 نقاط في الشوط الثاني.



وقبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، رفع فينيكس العلم الأبيض وسحب لاعبيه الأساسيين من أرض الملعب.