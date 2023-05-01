بشرى شعبان



حددت الهيئة العامة للقوى العاملة أوقات الدوام الرسمي لموظفيها اعتبارا من اليوم 1 مايو وفقا لأوقات الدوام المرن الواردة بالقرار 520 لسنة 2023، على أن تكون بالفترة الصباحية من الأحد حتى الخميس بواقع 7 ساعات يوميا، يختار بينها الموظف وفقا للأوقات المتاحة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، ومن السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا، ومن الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، ومن الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا.



كما حددت الهيئة أوقات استقبال المراجعين من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا من الأحد إلى الخميس عدا أوقات العطل الرسمية التي تحددها الدولة.