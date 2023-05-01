أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني أمس انطلاق فعاليات تمرين مراكز قيادة الحرس «Cpx نصر 18» في معسكر سمو الشيخ سالم العلي برعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي ويستمر حتى الثالث من مايو.



وقال الحرس الوطني في بيان صحافي، إن الفريق الرفاعي نقل إلى المشاركين في التمرين تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.



وأكد الرفاعي أهمية التمرين في صقل مهارات القادة بالتخطيط على مواجهة الأزمات عبر تنسيق الجهود وتنمية قنوات الاتصال وتطوير القدرات في تنفيذ المهام سواء في الجانب الأمني أو العسكري وتقديم الدعم والإسناد لجميع جهات الدولة بكفاءة عالية للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة.



وذكر أن التمرين يسعى إلى تدريب قادة الحرس الوطني من جميع الوحدات على التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة وحل المعاضل المختلفة، وهو من التمارين الكبرى التي تقام سنويا في الحرس الوطني لرفع درجة الاستعداد والجاهزية القتالية. من جانبه، أكد مدير مديرية العمليات بالحرس الوطني مدير التمرين العميد الركن صالح مفلح، أن التمرين تتخلله ورش عمل واجتماعات تنسيقية لمناقشة عدة موضوعات منها الأمن السيبراني لرفع قدرات المختصين في الحرس الوطني على التصدي للهجمات الإلكترونية واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتفاديها.