شهدت أسعار صرف الليرة السورية تدهورا جديدا في تداولات أمس، إذ انخفضت إلى 8250 مقابل الدولار الأميركي. وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في افتتاح سوق امس أدنى مستوى في تاريخها، وبلغ سعر صرفها في العاصمة دمشق (8200 بيع - 8075 شراء)، وفي حلب (8250 بيع - 8175 شراء). وخسرت الليرة السورية، أمس جزءا كبيرا من قيمتها أمام الدولار، حيث سجلت أيضا في سوق إدلب (8210 بيع - 8160 شراء)، وفي سوق الحسكة (8180 بيع - 8130 شراء).



وسبب هذا التراجع - وفق محللين اقتصاديين - هو عدم قدرة «مصرف سورية المركزي» على التدخل في السوق، لعدم امتلاكه كميات كافية من القطع الأجنبي.



وبحسب النشرة الأخيرة الصادرة عن «مصرف سورية المركزي» امس بلغ سعر صرف الدولار الواحد 7500 ليرة سورية، وذلك للمصارف العاملة وشركات ومكاتب الصرافة وسعر صرف الحوالات الخارجية والأفراد.



وتزامنا مع الانخفاض الكبير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، سجلت أسعار الذهب قفزة جديدة على الصعيد المحلي، وبلغ سعر غرام الذهب (399 ألف ليرة سورية - عيار 18)، و(465 ألف ليرة سورية - عيار 21).