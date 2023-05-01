هادي العنزي



وصل مساء أمس وفد منتخبنا الوطني لألعاب القوى البلاد بعد مشاركة مظفرة جمع خلالها 18 ميدالية متنوعة خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا الرابعة لألعاب القوى للرجال والسيدات، التي اختتمت منافساتها مساء أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 12 دولة.



ووضع أبطال الكويت في ألعاب القوى بصمة مميزة في البطولة بعدما حصدوا 3 ميداليات ذهبية، و9 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، وسجل يعقوب اليوحة رقما جديدا لغرب آسيا في منافسات سباق 110 أمتار موانع، فيما ظفرت العداءة مضاوي الشمري بميداليتين ذهبيتين، وتمكنت فجر مندني من تسجيل رقم كويتي جديد في إطاحة المطرقة.



وفي هذا الصدد، أكد مدير المنتخب فاروق الشاعر أن بطولة غرب آسيا الرابعة جاءت ناجحة بكل المقاييس الفنية والتنظيمية، بعدما شهدت منافسات قوية ومستويات متقدمة، وتنظيما احترافيا عاليا.



وقال لـ «الأنباء»: «قدم أبطال الكويت أفضل المستويات، وكانوا على العهد بهم دائما، وتمكنوا من حصد 18 ميدالية بجدارة واستحقاق، بعد منافسات صعبة مع أقرانهم من الدول المشاركة»، لافتا إلى أن مشاركة البطل الأولمبي معتز برشم كانت إضافة مهمة للبطولة، ودافعا معنويا للعديد من اللاعبين.



وذكر الشاعر أن ألعاب القوى الكويتية تواصل تقدمها بخطى ثابتة، ووفق خطة تطوير معتمدة من قبل مجلس الإدارة، مشيدا بتعاون الجميع لكل ما من شأنه تطور «أزرق القوى» وحصد المزيد من الإنجازات مستقبلا.