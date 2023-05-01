هادي العنزي



تفوق الكويت على نظيره كاظمة 109-95 في المواجهة المؤجلة من القسم الثالث لدوري الدرجة الممتازة لكرة السلة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 18 نقطة، مستعيدا صدارة الترتيب من كاظمة الذي وصل بدوره إلى النقطة 18 لكنه حل ثانيا بفارق المواجهات بين الفريقين والنتائج.



وتبقى مباراة ثانية مؤجلة للكويت تجمعه مع القادسية مساء غد الثلاثاء، وقد جاء تأجيل المباراتين بسبب مشاركة «العميد» في دوري «السوبر» الآسيوي لغرب آسيا. وقد حسمت فرق الكويت، كاظمة، القادسية والجهراء بطاقات «المربع الذهبي» الأربعة، للعب على لقب الدوري الممتاز، حيث سيلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز من 3 مواجهات.



إلى ذلك، تأهل فريقا سيدات الفتاة، والقرين إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد لكرة السلة، بعد أن تغلبت الفتاة على سيدات نادي سلوى الصباح 92-70، فيما دكت سيدات القرين سلة نظيراتهن بنادي فتيات العيون بـ 136 نقطة مقابل 20 نقطة فقط، وقد أقيمت المباراتان ظهر السبت على صالة الاتحاد.