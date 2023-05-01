

اكتفى الهلال السعودي حامل اللقب بالتعادل الايجابي 1-1 مع ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي أقيم أمس الأول على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، كما تلقى ضربة موجعة بطرد هدافه سالم الدوسري الذي سيغيب عن مباراة الإياب في سايتاما في 6 مايو الجاري. وافتتح الدوسري التسجيل لأصحاب الأرض (13)، فيما عادل شينزو كوروكي للضيوف (53)، قبل أن يطرد لاعب الجناح قبل 4 دقائق من النهاية لتصرف عنيف بعد أن ركل كين إياوا عقب إسقاطه أرضا من قبل الأخير (86)، وسيشكل غياب الدوسري صفعة قوية للهلال، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (4) والباحث عن تعزيز سطوته، فيما يرغب أوراوا بلقب ثالث بعد 2007 و2017.