

استعاد برشلونة الشرارة التي مكنته من التحليق بعيدا في الصدارة والسير نحو اللقب الأول منذ 2019، وذلك بالفوز الكبير على ريال بيتيس القوي 4-0، فيما تمسك غريمه ريال مدريد بالوصافة من خلال فوزه على ألميريا 4-2 بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة السبت في المرحلة 32 من الدوري الإسباني.



على «كامب نو»، استفاد برشلونة من النقص العددي في صفوف بيتيس منذ الدقيقة 33 كي يحقق فوزه الثاني فقط في آخر خمس مباريات والإبقاء بالتالي على فارق النقاط الـ 11 الذي يفصله عن ريال قبل ست مراحل على نهاية الموسم.



وبعدما صام عن التهديف لأربع مباريات متتالية، نجح الپولندي روبرت ليفاندوفسكي في الوصول الى الشباك، معززا صدارته في ترتيب الهدافين بـ 19 هدفا وبفارق اثنين عن بنزيمة.



وكانت الهزيمة الحادية عشرة للضيف بيتيس الذي خسر للمرة الثالثة هذا الموسم أمام برشلونة بمنزلة ضربة شبه قاضية لآماله بالمشاركة في دوري الأبطال، إذ بات متخلفا بفارق 9 نقاط عن ريال سوسييداد الرابع الذي فاز الجمعة على أوساسونا 2-0.



وبرفعه رصيده الى 19 هدفا، بات ليفاندوفسكي أول لاعب يصل الى هذا العدد من الأهداف في موسمه الأول مع برشلونة منذ الكاميروني صامويل إيتو موسم 2004-2005 (24 هدفا) وفق «أوبتا» للاحصاءات.



واستعاد النادي الملكي توازنه أيضا وضمن الخروج من المرحلة في الوصافة بفوزه على ضيفه ألميريا 4-2، مستعيدا توازنه بعد السقوط أمام جيرونا 2-4 في المرحلة الماضية ما منح الجار أتلتيكو فرصة تقليص الفارق الى نقطتين.



ويدين ريال بالفوز الذي تحقق بغياب صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش بسبب إصابة قد تحرمه من المشاركة في نهائي الكأس ضد أوساسونا وذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ضد مان سيتي الإنجليزي في 6 و9 مايو، الى بنزيمة الذي حسم النقاط الثلاث بشكل كبير في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف. وفي ظل تغريد برشلونة في الصدارة، يسعى ريال للتمسك بالوصافة «المعنوية» بما أنه ضامن الى حد كبير المشاركة في دوري الأبطال كونه يتقدم بفارق 18 نقطة مؤقتا عن فياريال الخامس.



إلى ذلك، تقام مساء اليوم مباراتان في ختام الجولة الـ 32، حيث يستضيف ريال مايوركا نظيره أتلتيك بيلباو، فيما يحل جيرونا ضيفا على إشبيلية.