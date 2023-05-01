

عاد بايرن ميونيخ إلى صدارة الدوري الألماني بعد فوزه بثنائية نظيفة على هيرتا برلين، أحرزهما سيرج غنابري وكينغسلي كومان، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند الذي تعثر بالتعادل الجمعة الماضي أمام بوخوم 1-1.



إلى ذلك، لحق فرايبورغ بأونيون برلين الى المركز الثالث بعد فوز الأول على مضيفه كولن 1-0 وتعادل الثاني مع ضيفه باير ليفركوزن 0-0، فيما بقي لايبزيغ في قلب الصراع على التأهل الى دوري الأبطال بفوزه على ضيفه هوفنهايم 1-0 السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا».



عاد فرايبورغ من ملعب كولن المطمئن على وضعه في منتصف الترتيب، بفوزه الثالث تواليا والسادس عشر هذا الموسم بفضل هدف سجله الياباني ريتسو دوان (54).



ورفع فرايبورغ رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف أونيون برلين الذي انتهت مواجهته القوية مع ضيفه باير ليفركوزن السادس بالتعادل 0-0، ليحافظ الأخير على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ 14.



وكان مدرب أونيون برلين السويسري أورس فيشر راضيا الى حد ما على التعادل «مع الأفضل في الدوري حاليا»، مشيدا بالطريقة «الاندفاعية والأداء الرائع» لفريقه. وتعادل فريق العاصمة أعطى الأمل للايبزيغ بالعودة الى دوري الأبطال للموسم الخامس تواليا بعد فوزه على ضيفه هوفنهايم 1-0، رافعا رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن أونيون برلين وفرايبورغ اللذين لايزالان حسابيا في صراع اللقب بما أنهما يتخلفان بفارق 5 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر والمتعادل الجمعة أمام بوخوم 1-1. وفي المقابل، أبقت الهزيمة السابعة عشرة للموسم هوفنهايم في معركة الصراع من أجل البقاء قبل أربع مراحل على النهاية، بعدما تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق نقطة أمام شتوتغارت الذي يواصل انتفاضته، وذلك بتغلبه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 بفضل البديل الفرنسي تانغي كوليبالي الذي سجل من ركلة جزاء.



ولايزال أوغسبورغ في وضع خطر بعد تعادله مع مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1.



وخطف الجريح الآخر شالكه السابع عشر فوزا ثمينا في الوقت القاتل على ضيفه فيردر بريمن 2-1.