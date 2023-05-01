رفض نابولي حسم لقب الدوري الإيطالي بتعادله مع ضيفه ساليرنيتانا 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الـ 32 لـ «الكالتشيو»، ليرفع الفريق الشمالي رصيده إلى 79 نقطة متصدرا الترتيب، ووصل رصيد ساليرنيتانا إلى 34 نقطة في المركز الـ 14، لتؤجل مدينة نابولي الشمالية أفراحها الجنونية بالفوز بلقب الدوري إلى الجولة المقبلة.



هذا، وقد بكر نابولي بالتسجيل عبر لاعبه ماتياس اوليفيرا (11)، وتأخر رد الفريق الضيف حتى الدقيقة 88 ليعادل بولايي ديا بهدف أوقف الفرحة العارمة التي اجتاحت مدرجات ستاد مارادونا لأكثر من 87 دقيقة متواصلة.



وأكرم إنتر وفادة ضيفه لاتسيو بالفوز عليه 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو عصر أمس، ليرفع «النيراتزوري» رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، خلف غريمه التقليدي ميلان بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد رصيد لاتسيو عند 61 نقطة.



إلى ذلك، بقي ميلان وروما على المسافة ذاتها في صراع التأهل الى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادلهما المثير 1-1 على الملعب الاولمبي.



ووصل ميلان إلى 57 نقطة، متساويا مع روما بالرصيد نفسه، ويتقدم في الترتيب بفارق الأهداف، إذ انهما متساويان في المواجهتين المباشرتين (2-2 و1-1) ولديهما فارق الأهداف ذاته (+14).



واستفاد أتالانتا على أكمل وجه من هذا التعادل بتحقيقه فوزا قاتلا على مضيفه تورينو 2-1 في الدقائق الأخيرة للمباراة، ليتقدم الى المركز السادس ويصبح على بعد نقطتين منهما.



وقال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما بعد المباراة: «لسنا فريقا ثريا، ليست لدينا تشكيلة كبيرة، في كل مرة نخسر فيها لاعبا تكون هذه مشكلة كبيرة. أنا طبعا حزين لأن النقاط الثلاث كانت بين أيدينا، لكن فخري أكبر من حزني».



ويعاني فريق العاصمة من الإصابات مع غياب المدافعين الانجليزي كريس سمولينغ والاسباني دييغو يورنتي والهولندي ريك كارسدورب، كما غاب مواطن الأخير لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم، في حين أن النجم الارجنتيني باولو ديبالا بقي على مقاعد البدلاء لعدم تعافيه كليا.