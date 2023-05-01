الكويت من الدول ذات الانتشار المنخفض للفيروس والمتقدمة بمجال مكافحته ورعاية المصابين

«الإيدز» أصبح من الأمراض المزمنة التي يسهل السيطرة عليها بعدما كان «قاتلاً» في الثمانينيات

تم توفير دواء فعّال يجعل المصاب بالفيروس يعيش حياة طبيعية طالما كان ملتزماً بالعلاج

تعاون وثيق بين مكتب الإيدز وإدارة الفحص قبل الزواج لربط جميع الإصابات بالجهات العلاجية

هناك حقن اعتمدتها هيئات الغذاء والدواء العالمية تأخذ مرة كل شهرين ونسعى لتوفيرها بالكويت

لدينا علاج وقائي يتناوله الشخص السليم ويمنع انتقال الفيروس له بدرجة كبيرة إن تعرض للإصابة

إجراء فحص الإيدز لجميع الحوامل وإعطاء الأم المصابة علاجاً يمنع انتقاله إلى الجنين بنسبة 99.9%

فحوصات «الإيدز» أصبحت أكثر دقة وفاعلية ويمكن اكتشاف الفيروس خلال المراحل المبكرة





أكد رئيس مكتب الإيدز وضابط الاتصال الوطني لـ «الإيدز» في وزارة الصحة د.المنذر الحساوي أن علاج الفيروس يقدم بالمجان لجميع المواطنين، لافتا الى أن الوافدين الذين يتبين إصابتهم ملزمون بمغادرة البلاد حسب القرارات والقوانين المنظمة. وقال الحساوي في حوار خاص مع «الأنباء» إن الكويت من الدول ذات الانتشار المنخفض للفيروس ومتقدمة في مجال مكافحته وتقديم الرعاية للمصابين على مستوى المنطقة، مشيرا الى أن هناك خطة لزيادة عدد عيادات الفحص الطوعي والمشورة لمرض الإيدز وشمولها للأمراض الجنسية الأخرى، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية 2023 - 2027 لمكافحة الإيدز. وأوضح أن «الإيدز» أصبح من الأمراض المزمنة التي يسهل السيطرة عليه بعدما كان «قاتلا» في حقبة الثمانينيات، مبينا انه تم توفير دواء فعال يجعل المصاب يعيش حياة طبيعية طالما كان ملتزما بالعلاج، بالإضافة إلى إجراء الفحص لجميع السيدات الحوامل وإعطاء الأم المصابة علاجا يمنع انتقاله إلى الجنين بنسبة نجاح تصل إلى 99.9%، مشيرا إلى تنظم مؤتمر علمي حول فيروس نقص المناعة في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، نود تقديم نبذة بسيطة عن مكتب الإيدز التابع لوزارة الصحة؟



٭ مكتب الإيدز هو إحدى الوحدات التابعة لإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، ويهتم بكل ما له علاقة بالإصابة بفيروس نقص المناعة، مثل التوعية والفحص ومتابعة المخالطين، فضلا عن وضع السياسات التشغيلية، والتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بالفيروس، بالإضافة إلى القيام بإصدار شهادات الخلو من الأمراض للراغبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة.



ما موقع «الإيدز» بين الأمراض الفيروسية المختلفة؟ وهل أصبح «مزمنا»؟



٭ «الإيدز» مرض يسببه فيروس نقص المناعة، وتطورت علاجاته بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، فبعد أن كان «قاتلا» في الثمانينيات أصبح من الأمراض المزمنة التي يسهل السيطرة عليها، ويتوافر لها علاج فعال يجعل المصاب يعيش حياة طبيعية طالما كان ملتزما بأخذ العلاج.



هل تغيرت نظرة المجتمع لمريض الإيدز؟



٭ يمكن القول إن النظرة تحسنت، والأحكام المسبقة والوصمة السلبية والتمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة بدأت تنخفض ولكنها مازالت موجودة، وهناك حاجة للمزيد من التوعية، ليتعامل المجتمع معه على أنه مرض وليس عارا يلاحق المصاب.



ماذا عن آخر تطورات علاج المرض؟ وهل نستطيع القول انه أصبح غير خطر ويمكن التعايش معه؟



٭ هناك تطورات سريعة ملحوظة في علاج الفيروس، فبعد أن كان مستعصيا، أصبح الآن عبارة عن حبة واحدة تأخذ يوميا تجعل مناعة المصاب طبيعية، كما تتوافر حقن تأخذ مرة واحدة كل شهرين بدلا من الحبوب اليومية، وتم اعتمادها من هيئات الغذاء والدواء العالمية ونسعى لتوفيرها في الكويت.



زواج وإنجاب



هل هناك حالات زواج وإنجاب بين المصابين بـ «الإيدز»؟



٭ نعم، فطالما أن المصاب ملتزم بأخذ العلاج، فإن حمل الفيروس في الدم ينخفض إلى معدلات غير مقروءة ويصبح غير معد للآخرين حتى للزوجة -إن كانت سليمة-، وكذلك لو كانت الزوجة مصابة فتوجد علاجات تمنع انتقال الفيروس إلى الجنين.



هناك أخبار عن قرب اكتشاف تطعيم واق من «الإيدز».. فما الجديد بهذا الخصوص؟ وهل من الممكن أن نرى قريبا تطعيما ضده ضمن جدول تطعيمات الأطفال والكبار؟



٭ تتوافر حبوب وقائية تعرف بـ «PREP» يتناولها الشخص السليم وتمنع انتقال الفيروس له بدرجة كبيرة إن تعرض لخطر الإصابة، وتعطى في الكويت للزوجة أو الزوج السليم إلى حين وصول الحمل الفيروسي في الدم إلى «غير مقروء»، كما تتوافر وسائل وقاية أخرى مثل الواقي الذكري والأنثوي، أما اللقاح فلا أظن أنه سيتوافر قريبا، حيث إن هناك عدة صعوبات فنية تواجه تطوير لقاح ضد فيروس نقص المناعة، ومازالت التجارب في مراحلها الأولى.



توجد في وزارة الصحة لجنة عليا للإيدز.. فما دورها وما الجديد في عملها؟



٭ اللجنة العليا هي التي تضع السياسات العامة للتعامل مع مرض الإيدز، وبها ممثلون من وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتختص بإعداد الخطة الاستراتيجية لمكافحة الإيدز ووضع السياسات الوقائية العامة على مستوى الدولة.



إنجازات عديدة



حدثنا عن إنجازات مكتب الإيدز والخطط المستقبلية له؟



٭ خلال الشهور الـ 6 الماضية قام المكتب بعدة إنجازات منها: افتتاح عيادة جديدة للفحص الطوعي والمشورة وهي العيادة الثانية، إطلاق الخط المباشر الذي يستطيع أي شخص لديه استفسار عن الفيروس أو يرغب في إجراء الفحص بسرية التواصل عبر الواتساب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك إقبال كبير على هذه الخدمة، تنفيذ حملة توعوية في مجمع العاصمة مول، تنفيذ مؤتمر علمي للمختصين حول مرض الإيدز، المشاركة في بوثات توعوية مثل مركز العصيمي ومؤتمر الأمراض الجنسية، إجراء مسح ميداني حول مدى انتشار عوامل الخطورة في المجتمع، إضافة إلى الأعمال الروتينية مثل تحديث الإحصاءات والانتهاء من التعاون مع برنامج مكافحة الإيدز بالأمم المتحدة لتقدير مؤشرات المرض في الكويت، واستقبال المراجعين والمخالطين، وإصدار شهادات الخلو من الأمراض وتم تطوير وتحديث عدد من البروتوكولات الداخلية.أما عن الخطط المستقبلية فأهمها زيادة عدد عيادات الفحص الطوعي والمشورة وشمولها للأمراض الجنسية الأخرى، إضافة إلى الحملات التوعوية والبرامج التدريبية، ومن المزمع تنفيذ 3 ورش عمل خلال العام الجاري إضافة إلى مؤتمر علمي حول فيروس نقص المناعة في نهاية نوفمبر 2023 بإذن الله، فضلا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2023 - 2027 لمكافحة الإيدز، كما بدأنا بخطوات فعلية للتحول الرقمي للعديد من الخدمات التي يقدمها المكتب.



هل يحق للطبيب الامتناع عن علاج مريض الإيدز؟



٭ لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج مريض بسبب إصابته بفيروس نقص المناعة، والفيروس لا ينتقل عن طريق المخالطة العادية وإنما عن طريق الدم أو اختلاط سوائل الجسم الملوثة بالفيروس، ويمكن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وإبلاغ قسم منع العدوى في المستشفى الذي يعمل به إن لزم الأمر لإرشاده للاشتراطات الصحيحة في التعامل مع المرض.



ماذا عن التطور الذي حدث في فحوصات «الإيدز» خلال الفترة الأخيرة؟



٭ أصبحت الفحوصات أكثر دقة وفعالية في تشخيص الفيروس، وبالتالي تستطيع اكتشاف الفيروس في المراحل المبكرة من الإصابة مقارنة بالسابق.



ما دوركم في تطبيق قانون الفحص قبل الزواج؟



٭ هناك تعاون وثيق بين مكتب الإيدز والإدارة المعنية بالفحص قبل الزواج، حيث يتم تحويل جميع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة الجديدة التي يتم اكتشافها عن طريق فحص الزواج إلى مكتب الإيدز ليتم ربط المصابين بالجهات العلاجية، وفي حال رغبة طرفي الزواج بالحصول على المزيد من المعلومات عن المرض وطرق انتقاله والوقاية منه لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بزواجهم فإنه يتم مقابلتهم من قبل الأطباء المختصين.



هل هناك مراقبة على الفحوصات الخاصة بالإيدز؟ وهل يسمح بإجرائها في القطاع الأهلي؟



٭ نعم هناك مراقبة على فحوصات الإيدز في القطاع الأهلي، حيث يقوم بإرسال العينات إلى وزارة الصحة لفحص فيروس نقص المناعة، وإشعار إدارة الصحة العامة عند اكتشاف أي إصابة جديدة، كما أن القطاع الأهلي ملزم بتطبيق اللوائح المحلية الخاصة بفحص الفيروس مثل فحص جميع النساء الحوامل وفحص مرتادي عيادات الأمراض الجنسية وغيرها.



تنسيق مباشر



ما أوجه التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز ومنظمة الصحة العالمية؟



٭ هناك عشرات المؤشرات المتعلقة بمرض الإيدز، ويتم فيها التنسيق بشكل مباشر على مدار العام مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الإيدز، وتعتبر الكويت من الدول ذات الانتشار المنخفض للفيروس، وفي الوقت ذاته ضمن المتقدمة بالمنطقة في مجال مكافحة المرض وتقديم الرعاية للمصابين، كما تشير إلى ذلك معظم المؤشرات الوبائية.



ماذا عن إمكانية انتقال العدوى في محلات الكوافير أو الحلاقة؟



٭ إذا تم التأكد من أن الأدوات الحادة المستعملة في الصالونات مثل أمواس الحلاقة تم تبديلها بجديدة فإن الفيروس لا ينتقل، وواقعيا فجميع الصالونات ومحلات الحلاقة المرخصة من قبل الدولة ملزمة بذلك.



هل هناك احتياطات للوقاية خاصة أثناء الولادة؟



٭ يجب أن يجري الطبيب فحص فيروس نقص المناعة لجميع النساء الحوامل التزاما بالقرار الوزاري الخاص بذلك، وإذا ثبت أن الأم مصابة يمكن تقديم علاج يمنع بإذن الله انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين بنسبة نجاح عالية تصل إلى 99.9% إذا تم تقديمه مبكرا، وهو عبارة عن العلاج الثلاثي للأم المصابة، وحقنة تؤخذ أثناء الوضع، وشراب يعطى للمولود لعدة أسابيع.



هل لديكم حساب على وسائل التواصل الاجتماعي او خط مباشر للرد على الاستفسارات؟



٭ نعم رقم الواتساب لتلقي الاستفسارات هو 24970939، كما يوجد لدينا حسابات على توتير وانستغرام باسم Kuwait NAP.



حدثنا عن الجانب التوعوي للمكتب في الوقاية من «الإيدز»؟



٭ الجانب التوعوي مستمر على مدار العام، وما تقوم به جريدة «الأنباء» مشكورة من تسليط الضوء على المرض استشعارا منها بالمسؤولية الاجتماعية هو في الحقيقة من أفضل الشراكات التي نسعى لها، كما أن التوعية لا تتوقف عند وزارة الصحة أو مكتب الإيدز، بل تشمل العديد من وزارات وقطاعات الدولة، مثل وزارات التربية والأوقاف، والإعلام، وهيئة الشباب والرياضة وغيرها.



هل يتم علاج مرضى الإيدز مجانا؟



٭ نعم العلاج مجاني لجميع المواطنين، وأما المقيمون فإنهم ملزمون بمغادرة البلد.



كلمة أخيرة؟



٭ أشكر جريدة «الأنباء» على تسليطهم الضوء على هذا المرض، ولا شك أن وسائل الإعلام شريك أساسي، ولها دور كبير في بث المعلومات الصحيحة حول طرق الوقاية، وأهمية إجراء اختبار الإيدز والتشخيص المبكر لأي شخص سبق له التعرض لعوامل خطورة، وتعزيز ثقافة المجتمع في التعامل المهني والأخلاقي مع المصابين بالفيروس.



فحص خلال 20 دقيقة



أكدت مساعد رئيس المشرفين الصحيين في مكتب الإيدز دلال العجمي أن الفحص الـطـوعـي يـعـتـبر إضافيا واختياريا، وأهم وسيلة لاكتشاف فيروس HIV، حيث يتم بسرية تامة وبدون طلب أي بيانات خاصة بالمراجع وتظهر النتيجة خلال 20 دقيقة. وذكرت العجمي انه في هذا الوقت يتم إعطاء المراجع استبيانا اختياريا للإجابة عن الأسئلة، مبينة انه في حال ظهرت النتيجة إيجابية يتم إبلاغه ونصحه بمقابلة الطبيب المختص بمكتب الإيدز لكي يعرف طرق الفحوصات والعلاج للسيطرة على الفيروس حتى لا يصعب علاجه مستقبلا.



شهادات خلو من الأمراض المعدية



قال مفتش أول صحي بمكتب الإيدز حمد الخميس إن من اختصاصات المكتب إصدار شهادات خلو من الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة «HIV»، والتهاب الكبدي الوبائي باء وجيم، وأمراض الطفيليات مثل الملاريا والفلاريا وأيضا فحص أشعه الدرن الرئوي.



ولفت الخميس إلى أنه من متطلبات الفحص إحضار صورتين شخصيتين لكل فحص والبطاقة المدنية والجواز وصورة عنهما ودفع الرسوم، حيث ان لكل فحص رسوما خاصة.































عيادة الفحص الطوعي



توجد عيادة الفحص الطوعي من «الإيدز» في:



٭ إدارة الصحة العامة بمنطقة الصباح الصحية طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحا إلى 1 مساء، وللتواصل والاستفسار سواء بالاتصال أو عن طريق الواتساب ٢٤٩٧٠٩٣٩.



٭ مستشفى السارية، طوال أيام الأسبوع على مدار ٢٤ ساعة.