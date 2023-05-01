سجلت أستراليا الغربية هجومين لأسماك قرش خلال العطلة الأسبوعية، مما أسفر عن إصابة سباحين.



وبعد ظهر أمس أصدرت دائرة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية بأستراليا الغربية تحذيرا من يالينجوب بمدينة بوسلتون بعدما أبلغ شخص عن هجوم لسمكة قرش في نحو الساعة 11:20 صباحا بالتوقيت المحلي أمس.



وقد أشارت الدائرة إلى أن سباحا أصيب بجروح طفيفة بعد تعرضه للعض من قبل نوع غير معروف من أسماك القرش يبلغ طوله مترا واحدا. وقد وقع الحادث عندما كان السباح يسبح في المياه الضحلة، على بعد 15 كيلومترا تقريبا من الشاطئ. ويوم السبت أيضا تم تسجيل حادث آخر لسمكة قرش، مما أحدث صدمة في البلاد، حيث نقل صبي (11 عاما) إلى المستشفى بعد الحادث.