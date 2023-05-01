منصور السلطان - محمد الجلاهمة



أحال مدير عام المرور اللواء يوسف الخدة الى محكمة المرور 126 مخالفا، وتم حجز 2748 مركبة بكراج الحجز منذ الأول من يناير حتى نهاية مارس الماضي.



من جهة اخرى، ألقت دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أول من أمس القبض على شاب كويتي يستهتر بسيارة رياضية في منطقة جابر العلي، وجاء ضبط الشاب عقب بلاغ ورد الى عمليات «الداخلية».



على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على شابين وإيداعهما بالحجز التحفظي تمهيدا لعرضهما على محكمة المرور وإحالة المركبتين إلى كراج حجز المرور، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لاستهتارهما معرضين حياتهما وحياة مرتادي الطريق الى الخطر.