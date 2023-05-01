تتجول طيور الكيوي الرمزية لنيوزيلندا حول تلال ويلينغتون الخضراء للمرة الأولى منذ قرن، بعد حملة للقضاء على الحيوانات المفترسة الغازية من المناطق المحيطة بالعاصمة.



كانت نيوزيلندا قبل ألف عام جنة طيور حقيقية تسكنها كائنات مكسوة بالريش من كل الأنواع تتجول بحرية غير مكترثة بوجود ثدييات مفترسة.



وتسبب وصول مسافرين بولينيزيين في القرن الثالث عشر وأوروبيين بعد مئات السنوات في تغيير كل ذلك.



فقد أصبحت الجرذان تصطاد طيور الشكب والنوء فيما قتات الفئران من كل أنواع البذور والتوت المتوافرة بحيث لا يبقى شيء تأكله الطيور المحلية.



كذلك، قام حيوان البوسوم الذي جلب لفروه، بتجريد الأشجار من أوراقها. تكاثرت الأرانب بسرعة كبيرة والتهمت المروج والمراعي.