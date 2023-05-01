سعود عبدالعزيز



تمكن رجال مباحث الجهراء، من ضبط شخص من غير محددي الجنسية يرجح تورطه في سرقة أغنام بقضايا مسجلة ضد مجهول. وجاء ضبط اللص متلبسا ببيع 3 أغنام كان قد سرقها قبل أيام وهو في طريقه الى بيعها بصفاة أغنام الجليب.



وبحسب مصدر أمني، فإن رجال المباحث وخلال جولة لهم في سوق الاغنام استرعي انتباههم قيام شخص بيع 3 رؤوس أغنام على «اللية» الخاصة بها «وسم» كان قد دون في بلاغ السرقة، وعليه تم التحفظ على البائع واستدعاء المبلغ وهو مواطن، حيث تعرف على الأغنام الثلاثة، وعليه تم اخضاع البدون الموقوف للتحقيق فأقر بسرقة الأغنام داخل سيارته الوانيت، كما اعترف بأنه يراقب الجواخير وحال رصد الحارس يغادر مكانه ويذهب الى صديق يقوم بتسور الجاخور وسرقة الأغنام.



هذا، وأنكر المتهم تورطه في قضايا مسجلة ضد مجهول، مشيرا الى أن ما سرقه مؤخرا يعد السابقة الأولى، حسب زعمه، إلا ان المصدر أكد أن مزيدا من التحقيقات سوف تجرى معه.