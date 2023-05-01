

أعلن البنك الأهلي الكويتي فوز عبدالله جابر عبدالهادي جمال بسيارة «جي إم سي يوكون» في السحب ربع السنوي الثاني للعام 2023 لحملة تحويل الراتب «كلهم لك، حول راتبك!» الذي أجراه تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك، جهير معرفي: أهنئ الفائز في حملة حساب الراتب، وسعيدة بالنجاح الكبير والإقبال العالي من العملاء على الاستفادة من الميزات العديدة التي تضمنتها الحملة.



يأتي ذلك في وقت يمنح البنك الأهلي الكويتي العملاء الجدد الذين يقومون بتحويل الراتب إليه مجموعة من المزايا ومنها هدية نقدية بقيمة 1000 دينار، وبطاقة الأهلي Visa Signature طيران الإمارات الائتمانية مدى الحياة مجانا، فضلا عن فرصة الدخول في السحب ربع السنوي المقبل للفوز بسيارة «جي إم سي يوكون».



وأضافت معرفي: حملة تحويل الراتب تعتبر واحدة من أهم الحملات الترويجية التي أطلقناها بهدف مكافأة العملاء ومنحهم مجموعة من المزايا الحصرية التي تشكل صفقة متكاملة تناسب جميع احتياجاتهم.



وتابعـــت: سيستمــر البنك الأهلي الكويتي بإطلاق العديد من الحملات الترويجية حرصا منه على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة وجذب عملاء جدد لفتح حسابات لديه، ضمن حرصه على تعزيز موقعه كواحد من أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي الكويتي، وجميع هذه الحملات تأتي ضمن هدفنا المتمثل في إرضاء طموحات جميع أصحاب الحسابات لدينا.



وذكرت معرفي أن «الأهلي» يدرس باستمرار سبل مكافأة العملاء بأفضل طريقة ممكنة على الثقة والولاء الكبير الذي يظهرونه تجاه الخدمات والمنتجات التي يقدمها لهم وسيستمر بتطوير حملاته الترويجية على مدار العام.