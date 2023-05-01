أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: بدرية عبدالرسول عبدالنبي، عبدالله منيف نايف العنزي، لولوة إبراهيم مفرج المفرج، سهير فوزي محمد إدريس، عبدالله سعود الرشيدي، تهاني حزمي زين العازمي، خالد صالح إبراهيم الشعبان، حبيب بشيت حسين علي، بشاير ريكان محمد الهوشة، سعود عبدالعزيز بوحيمد.



وحول الشروط قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعيـــــة والسحوبات الكبرى، علما أن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.



هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.